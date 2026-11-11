الهضبة عمرو دياب شعلل دبي... ومعاه منى وحلمي وزيدان!

ترفيه

عمرو دياب، المعروف بـ"الهضبة" وكيخطف الأنظار فين ما مشا، شعلل الدنيا فدبي بحفلة كانت عامرة على آخرها. الحفل، اللي كان فدولة الإمارات، خلى الجمهور يعيش حماس كبير وتفاعل خيالي مع الهضبة.

هو بنفسو شارك الفرحة مع المتتبعين ديالو على إنستغرام، وحط تصاور لي كتبين الحماس ديال الجمهور الغفير، وكتب تعليق: "حفل كامل العدد فدبي أمس".

لي زاد الحفلة إشراق هي الحضور البارز ديال شي نجوم كبار لي طلعو خشبة المسرح، من بيناتهم أحمد حلمي ومنى زكي، ولاعب الكورة السابق محمد زيدان.

زيدان، نجم المنتخب المصري السابق، لي عندو جوج بطولات أفريقيا فجيبو من 2008 و2010، وزاد عليهم مستويات واعرة فكأس القارات بتسجيلو جوج بيوت ضد البرازيل، أكد على قوة الحضور ديال المشاهير فالحفل.

الهضبة ماشي غير غنى، هو رجع بنا للزمن الجميل بأغانيه الخالدة لي كيحماق عليها الكل بحال "تملي معاك" لي كانت جزء من كوكتيل أغانيه القديمة. وقدم كذلك "بابا" و"لولا البنات" و"الألوان"، إلى جانب "شكرا من هنا لبكرة".

وماتنساش الأغاني الرومانسية لي خلات الكل يتشطح ويغني بحال "قمرين" و"نور العين" و"العالم الله" و"وغلاوتك"، لي بينات بوضوح الارتباط القوي بين الجمهور وأعمال الهضبة على مر السنين.

هاد الحفلة كاتجي كتأكد بلي عمرو دياب باقي واقف فالساحة بقوة، وكتكمل النشاط الغنائي ديالو لي عامر من هاد العام 2026، من بعد ما نزل الألبوم ديالو فالصيف ودار نجاح كبير كيف ديما مولف.

إوا شكون لي مازال مافهمش بلي الهضبة عمرو دياب ماشي غير فنان، هو ظاهرة متجددة ومكيحشمش!