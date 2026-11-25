ترفيه

فماتش كان فيه السخون، فريق بيراميدز قدر يربح الأهلي بجوج لزيرو الاثنين اللي فات، وعزز صدارتو ديال الدوري المصري. ولكن لي شد الانتباه ماشي غير النتيجة، هو واحد الهدف عالمي سجلو اللاعب مصطفى فتحي، اللي خلى حتى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يحبس ويصفق ليه بحال شي جمهور.

كيفاش دار مصطفى فتحي هاد الجول اللي خلى كلشي يدوخ؟ كان هذا هو الهدف الثاني فالماتش، بالضبط فالدقيقة 48. فتحي شد الكورة ودار واحد المهارة فردية كدير العجب. تخيلو معايا: دخل المنطقة ديال الجزاء ديال الأهلي من الجهة اليمنى ديال الملعب، وبذكاء كبير بقا كايراوغ فالمدافعين واحد مورا واحد. ماشي ساهل باش تفلت منهم كاملين وسط هاديك الزحمة! وفاللخر، حط الكورة بكل هدوء على اليمين ديال الحارس مصطفى شوبير، وسكنها فالشباك بحال شي رسام كايحط اللمسة الأخيرة على لوحة فنية. جول كايستاهل الإعادة ألف مرة!

هاد اللقطة الخرافية فكّرات نادي مانشستر سيتي بواحد الجول أسطوري كان سجلو اللاعب الجزائري السابق ديالهم، رياض محرز، ضد تشيلسي. مان سيتي ما تسناش، نشر فيديو لهاداك الهدف القديم فصفحتو الرسمية على فيسبوك، وكتبو تعليق لخص كلشي: "شيء ما ذكّرنا بهذا الهدف". واش زعما فتحي ولا كايقلد محرز؟ ولا غير الصدفة دارت خدمتها؟ الأكيد هو أن الشبه كاين، والجمهور كايتشهى يشوف بحال هاد الأهداف كل سيمانة!

بهاد الربحة الغالية، بيراميدز طلع رصيدو لـ 27 نقطة، وبقا متربع على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز. فالجهة الأخرى، الأهلي بقا فـ 20 نقطة، فالمركز الثالث. الخسارة ما دازتش ساهلة على الأهلي، لي خدا قرار باش يشكر الكابتن الحسين عموتة والطاقم ديالو على الفترة لي قادو فيها الفريق الأول، وغايطرحو البدائل المرشحة فالسوايع القليلة الجاية. هادشي كايورينا بلي الكورة ما فيهاش رحمة، ولي ما جابش النتيجة كايخلص.

من جول عالمي لتبديل مدرب، الكرة المصرية عمرها ما كتسكت. واش غانشوفو أهداف أخرى بحال ديال فتحي ومحرز فهاد الموسم؟