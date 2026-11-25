ترفيه

الفنان المصري أحمد السقا تعرض لأزمة صحية خلال الأيام اللي فاتو، ولي خلاتو يدير عملية جراحية فالقدم فواحد المستشفى خاص.

واحد من المقربين من أحمد السقا أكد، يوم الاثنين 23 نونبر 2026، أنو غادي يغادر المستشفى الثلاثاء، وغادي يرتاح فدارو شي أسبوعين قبل ما يبدا يتحرك على رجلو.

السقا مستعد باش يرجع لينا للمنافسة الدرامية فموسم رمضان 2027 بمسلسل جديد سميتو "كتف في كتف". هادي خطوة كان الجمهور ديالو كيتسناها بفارغ الصبر، حيت كان غايب على موسم رمضان ديال 2026.

المسلسل الجديد غادي يكون من 15 حلقة، وغادي يجمع السقا مع الفنان أحمد غزي لأول مرة، وهاد التجربة الدرامية غادي يشاركو فيها بزاف ديال النجوم بحال سيد رجب، ندى موسى، جنى الأشقر، محمد عبده وأحمد صفوت. اللي كيخليه مشوق أكثر هو أن أحمد غزي غادي يجسد شخصية خال السقا فالمسلسل، وغادي تكون مواجهة درامية بين أحمد السقا وسيد رجب، وهذا الشيء كيزيد الحماس للحلقة!

"كتف في كتف" من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج صادق الصباح. ومن المقرر أنو يتشاف على قنوات ومنصة MBC مصر خلال رمضان 2027. أحمد غزي كيكمل نشاطو الفني من بعد مشاركتو في مسلسل رأس الأفعى في رمضان اللي فات.

آخر عمل سينمائي لأحمد السقا كان فيلم خلي بالك من نفسك، اللي شاركت فيه ياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع. الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، وكان تفرج فيه الجمهور في السينما.