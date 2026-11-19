ترفيه

مسلسل «تمكين» بدا كايصور المشاهد اللولة ديالو، وراه كايوجد باش ينافس بقوة فموسم دراما رمضان 2027. الجديد فهاد العمل هو أنه غادي يجمع لأول مرة بين النجمين عمرو سعد وياسمين صبري فالدراما التلفزيونية، تحت قيادة المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

التعاون بين عمرو سعد ومحمد سامي ماشي جديد، هادي هي المرة الثالثة اللي كايخدموا فيها مجموعين، من بعد فيلم «ريجاتا» ومسلسل «سيد الناس». دابا، عينيهم على رمضان 2027، وكيبان لينا غادي تكون شي حاجة مختلفة.

المسلسل جايب لينا قايمة طويلة ديال النجوم الكبار اللي غادي يشاركوا فيه. غادي نلقاو فيه ميرفت أمين، وخالد الصاوي، وأحمد زاهر، وفتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، ومحمود عبد المغني، وكمال أبو رية، وأشرف زكي، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، وإيهاب فهمي، وعماد زيادة، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، ومجدي بدر، وعلاء عرفة، وريم سامي، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وخالد أنور، وإنجي كيوان، وسارة نخلة، وغيرها من الوجوه المعروفة.

ماشي غير هادو، المسلسل غادي يشهد حتى مشاركة ديال فنانين كبار كضيوف شرف، بحال نيللي كريم وعصام عمر. كيبان لينا طاقم العمل بغا يجمع كاع النجوم فبلاصة وحدة! من بين التفاصيل اللي عرفناها هي أن الفنان أحمد صلاح حسني غادي يلعب دور ضابط فالأحداث، وهاكا غادي يرجع لدراما رمضان من بعد غياب ديال ثلاث سنين على البطولة. خالد أنور حتى هو بدا التصوير ديال المشاهد اللولة ديالو فالأيام اللي فاتوا.

محمد سامي اللي كايتولى الإخراج والتأليف، ماشي بوحدو فهاد المهمة. معاه الكاتبين أحمد حلبة ومحمود فوزي، وكاين حتى الكاتب الصحفي خالد صلاح اللي مكلف بالبحث والتطوير وكيساهم حتى فكتابة الحوار. المسلسل مصنف كـ«دراما الوعي» اللي كاتبغي تسلط الضوء على قضايا مهمة .

مع بداية التصوير، فريق العمل غادي يكثف الجهود ديالو فالأيام الجاية باش يساليوا التصوير على حساب الخطة اللي دارو، ويكون كلشي واجد للعرض فموسم رمضان 2027. واش بصح غادي نتشدو معاه حتى لرمضان 2027؟