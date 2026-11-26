ترفيه

مسلسل “الحافة” تصوّر من أربع سنين، وفين ما كنسمعوا عليه كنزيدو نتشوقو ليه أكثر. دابا بنادم كيتساءل، واش هاد العمل اللي فيه باقة من رواد الفن المغربي غيشوف النور شي نهار ولا غنبقاو غير نحلمو بيه؟ لحد الساعة، لا قناة "MBC 5" ولا منصة شاهد قالوا لينا إمتى بالضبط غيتعرض.

العمل ناقش مواضيع كتعلق بالمجتمع المغربي، وهذا اللي كيزيد يخلّينا نستغربو علاش هاد الغموض كامل. ولكن ياكما السر فالتعديلات الكبيرة اللي وقعات ليه؟ حيث العمل عرف إعادة تصوير مشاهد من بعض الحلقات، وهذا الشي جا من بعد ملاحظات على السيناريو والجودة ديال الصورة والجوانب التقنية. وهذا ما استدعى مراجعة بعض التفاصيل الفنية وإعادة الاشتغال على أجزاء من العمل قبل استكمال النسخة المعدلة.

الممثل سعيد باي كيقدم شخصية صحافي كيلقا راسو فمواجهة شبكة إجرامية. الخدمة ديالو كتديه باش يبحث فالأنشطة المشبوهة ديالهم، ولكن التحقيق كيتحول لمغامرة خطيرة، خصوصاً مع التهديدات ديال العصابة اللي كتحاول تحبس الكشف على النشاطات ديالها. من جهة أخرى، وداد المنيعي كتجسد شخصية “مريم” الشابة اللي كتدخل فأزمة نفسية حادة من بعد وفاة خوها. كتعيش فترة اكتئاب وعزلة، ولكن من بعد كتقرر أنها خاصها ترجع التوازن النفسي ديالها.

كاينين حتى وجوه معروفة أخرى مشاركة فالمسلسل بحال فاتي جمالي، والزوبير هلال، وقمر السعداوي، وطارق البخاري، وعبد الرحيم المنياري، وسلوى زرهان، وأمين الناجي.