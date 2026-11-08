سميرة القادري: رحلة السوبرانو المغربية من خشبة الدار لباحثة في الذاكرة الموريسكية

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كلنا كنعرفو سميرة القادري كصوت أوبرالي عالمي، ولكن برنامج "ضيف ومسيرة" اللي استضافتها فيه عزيزة نايت سي بها، كشف لينا بزاف على هاد السيدة لي ماشي غير فنانة، بل باحثة عميقة فالموسيقى وغنائيات البحر الأبيض المتوسط. قادري حكات لينا كيفاش نشأتها فالمغرب وتنوع ثقافتو شكلها، وكيفاش انتقلت من المسرح للغناء الأوبرالي، وموراها غاصت فالبحث فالموسيقى الأندلسية. وزيد على هادشي، عندها مشروع أدبي باغا توصل بيه نتائج أبحاثها للناس عن طريق الرواية.

القصة بدات من الصويرة، فين زادت سميرة القادري وتربت فواحد العائلة اللي كانت كتهتم بالتراث المغربي ومفتوحة على ثقافات أخرى. خدمة باها فقطاع الماء والغابات خلاتهم يتنقلوا بزاف بين المدن بحال سلا، الرباط، خنيفرة، أزرو وميدلت. وهي كتشوف بلي هاد التنقل هو لي صاوب شخصيتها واهتماماتها الفنية، وقالت: "أنا محضوضة بهاد التنوع الثقافي، فالمغرب كيتميز بتعدد لغاتو وثقافاتو، وهادشي خلا عائلتي تتعرفني على هاد التنوع من الصغر". التقاليد الدينية والروحية كانت حتى هي حاضرة بقوة، حيت عائلتها كانت مرتبطة بالزاوية الشرقاوية القادرية، وكانت كتسمع للأناشيد والأغاني الصوفية ديال الفقيرات. وهي كتشوف بلي هاد الازدواجية الثقافية بين حكايات لافونتين والتراث المغربي غنات تجربتها.

من أزرو، عندها ذكريات زوينة بزاف، خصوصا كيفاش كان باها كيجمع العائلة والجيران فالعطلة الصيفية وكيدير مسرح صغير فالدار فين كيغنيو ويمثلوا. واخا كانت كيعجبها هادشي، ماكانتش كتبغي تطلع قدام الجمهور، وهي صغيرة. كانت كتستنى الصباح باش تطلع بوحدها للمسرح، وتشد العصا ديال الشطابة فحال الميكرو، والشجر هو لي كيكون جمهورها الخاص. موهبتها الحقيقية ما بانتش للعائلة حتى قربات تكمل حداش العام، ملي شاركت فالأنشطة المدرسية والمناسبات الوطنية ولفتت انتباه الأساتذة بقدرتها على الحفظ والأداء والتمثيل.

ملي وصلت لثلاثة عشر عام، سميرة القادري مشات لمكناس باش تكمل قرايتها، وسكنات فقسم داخلي بعيد على عائلتها. هاد التجربة كانت مهمة بزاف باش تعلم الاعتماد على النفس والاستقلالية، وفتحت ليها بيبان المشاركة فأنشطة فنية ومسرحية جديدة. فداك الوقت، كانت عزيزة جلال هي فنانة لي كتأثر فيها بزاف، وأغانيها كانت حاضرة فجميع الأنشطة الفنية فالمؤسسة. وزادت شاركت فـ"سباق المدن" لي كان كيجمع المواهب من مدن مغربية مختلفة فمسابقات فنية وثقافية. وكانت هاد المشاركة أول احتكاك ليها بالوسط الفني.

من بعد ما خدات الباك بالامتياز، كان المتوقع أنها تكمل قرايتها فمجال الاقتصاد فالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. ولكن القدر كان عندو رأي آخر، وصدفة لقات إعلان مباراة الالتحاق بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي فالرباط، وقررت تدفع ليها. واخا كانت مقبولة فمسار التجارة، اختارت تغير الطريق من بعد ما نجحات فمباراة المعهد المسرحي، وكانت من بين أربعطاش البنت لي تقبلوا من بين بزاف ديال المترشحين. هاد القرار ماكانش ساهل على عائلتها، خصوصا ميمتها لي كانت كتشوف بلي قراية الاقتصاد كتوفر مستقبل مهني مستقر أكثر. ولكن باها عطها الحرية باش تختار، بشرط تحمل المسؤولية ديال قرارها. وفعلا، سميرة القادري من داك النوع لي كيختار طريقو وكيصوبها بيديه.

فالعهد اللي قضاتها فالمعهد، اكتشفت سميرة القادري مجالات مختلفة بحال التمثيل، الإلقاء، الإخراج، تاريخ الفن، الموسيقى وعلم النفس. هادشي كامل عاونها من بعد باش تطور اهتمامها بالغناء الأوبرالي. هي ماكانتش مخططة باش تولي مغنية أوبرا فالأول، كانت مهتمة بالمسرح والإخراج، ولكن من بعد اكتشفت العلاقة المهمة بين الأداء المسرحي والغناء الكلاسيكي. وفسرات بلي الأوبرا ماشي غير غناء، بل أداء جسدي وتمثيل وتجسيد للشخصيات، وداكشي علاش كان تكوينها المسرحي مهم. ومن الشخصيات لي أثرت فيها بزاف كانت الفنانة الراحلة صفية التجاني، لي شجعتها على دراسة الغناء الأوبرالي وعطاتها دروس بالمجان. القادري كتعتبر بلي تشجيع أستاذتها وإيمانها بإمكانياتها الصوتية كان من أهم الحوايج لي دفعاتها باش تطور تكوينها فالغناء الكلاسيكي.

فبداية التسعينات، سميرة القادري انتقلت لتطوان من بعد زواجها، وهادي كانت مرحلة جديدة فمسيرتها المهنية والفنية. من بعد ما تخرجات من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، خدات خدمة فوزارة الثقافة، ولكن ماكانتش باغا تبقى غير موظفة إدارية. وهي كتوضح بلي بغات توصل تجربتها للشباب عن طريق الورشات والأنشطة الثقافية. تطوان، بتاريخها الأندلسي وعلاقاتها الثقافية مع إسبانيا، كانت المكان المثالي باش تطور اهتمامها بالتراث الموسيقي المشترك بين المغرب والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ومن أولى تجاربها الفنية كان مشروع خاص بالفنان الإسباني ماريانو بيرتوتشي، لي عرف جمهور تطوان باهتمامها بتاريخ المدينة وذاكرتها الثقافية.

من المحطات المهمة لي دوزتها سميرة القادري، هو لقاءها بالمؤلف الموسيقي المغربي مصطفى عائشة الرحماني، لي جمعهم اهتمام مشترك بإمكانية تقديم القصيدة العربية الفصحى فالموسيقى الكلاسيكية العالمية. السوبرانو المغربية هدرت على أهمية هاد التعاون، خصوصا بلي الرحماني كان عندو تكوين أكاديمي فالتأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي، وكان خدام على هاد المشروع لسنوات. السؤال لي انطلق منو هاد التعاون، كيفما قالت القادري، هو: "تا فين ممكن نوصلوا اللغة العربية، بالعمق والجمال ديالها، فالموسيقى الكلاسيكية العالمية؟" هاد التجربة ماكانتش ساهلة، حيت كاين اختلاف بين خصائص الأداء فالموسيقى العربية والغربية، وكان خاص يلقاو طريقة تحافظ على روح القصيدة العربية وتستافد فنفس الوقت من تقنيات التأليف الكلاسيكي.

ومن بعد سنوات ديال الخدمة على القصيدة العربية الفصحى والغناء الكلاسيكي، بدات تسول على واش تجربتها كتوصل للجمهور، وعلى إمكانية أنها تطور مشروع فني كيعتمد أكثر على التراث الموسيقي.