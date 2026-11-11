مريم أحمدي كاتكشف كواليس "عسل أحمر" وكتعبر على إعجابها بهند صبري وآسر ياسين

ترفيه

المخرجة مريم أحمدي خرجات بتصريح خاص كشفت فيه على كواليس تحضير مسلسل "عسل أحمر"، لي غايجمع النجمة هند صبري والنجم آسر ياسين. أحمدي وضحات أن القصة لي مبني عليها العمل هي لي حمستها بزاف باش تخوض هاد التجربة المثيرة.

وقالت أحمدي أن أكثر حاجة عجباتها في المسلسل هي الحكاية ديالو والشخصيات لي فيه. عبرات على حبها للرواية والفكرة ديال تقديم عمل من نوع الـ"Cult Thriller" لي عامر بالتشويق والمتعة، ووصفتو أنه نوع ماشي معتاد بزاف في المسلسلات.

وخاصة، قالت أنها تّعجبات بزاف بشخصيات "مي الجبالي" و"محمود حلمي". حيت هي كاتبغي الأعمال لي كاطرح أسئلة عميقة وكادخل في المناطق الرمادية ديال النفس البشرية، وكاتبين كيفاش الظروف والمواقف كايقدرو يكشفو جوانب مختلفة في الشخصيات مكناش كنتوقعوها.

وعلى حساب التجربة ديالها مع هند صبري وآسر ياسين، المخرجة أكدات أنها مهمة بزاف بالنسبة ليها. ووصفتهم بجوج نجوم مستعدين يخوضو تجارب مختلفة، وهادشي لي كتقدرّو بزاف فيهم، وزادت عليهم بالاحترافية والاحترام.

وزادت كتشرح أن هند صبري عندها حضور ممتع وقدرة خارقة باش توصل لأعمق نقطة في الشخصية، بينما آسر ياسين عندو موهبة كبيرة في التعبير على التناقضات الداخلية ديال الشخصية بلا ما يحتاج يشرح كلشي بالهضرة.

أما القصة، فغادي تدور على "مي الجبالي"، الصحفية لي كتلعب دورها هند صبري، لي كتقرر تكتب كتاب على الحياة ديال واحد القاتل المتسلسل. كتبدا رحلة البحث في الماضي ديالو وتتبع الجرائم ديالو، ولكن التحقيقات غا تكشف ليها أسرار فاقت كل توقعاتها.

آسر ياسين غايجسد شخصية "محمود حلمي"، القاتل المتسلسل لي الاعترافات ديالو غاتحل الباب على تفاصيل غامضة في حياتو. والقضية غاتشابك مع وقائع الفساد والتواطؤ في فترتي الثمانينات والتسعينات.

مع تقدم الأحداث، الصحفية غاتلقى راسها قدام شبكة ديال الأسرار والشخصيات المرتبطة بالماضي ديال القاتل، وغاتحول المهمة ديالها من مجرد توثيق القصة ديالو لرحلة لكشف حقائق غير متوقعة.

المسلسل مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عيسى، وكتب السيناريو والحوار وائل حمدي ومحمد هشام عبية، بينما الإخراج كان لمريم أحمدي. والبطولة كايشارك فيها هند صبري وآسر ياسين، مع مجموعة أخرى من الفنانين.

واش مستعدين لهاد الجو ديال الغموض والتشويق؟ كيبان لينا "عسل أحمر" غادي يكون حديث الساعة!