إيموراجي راجع: الموسم الثاني عشر بالدار البيضاء

ترفيه

ألف مبروك لعشاق الكوميديا المغربية! عرض "إيموراجي" راجع لينا بالموسم الثاني عشر ديالو، وغادي تكون السهرة فمدينة الدار البيضاء، بالضبط فقاعة ميغاراما. هاد الموعد المنتظر غادي يكون فـ 24 و 25 نونبر 2026، ابتداءً من الثامنة والنصف ديال الليل.

تخايلوا شكون اللي غادي يكون حاضر؟ النجم الكوميدي عبد العالي لمهر، المعروف بـ "طاليس"، إضافة لنخبة من ألمع نجوم الكوميديا المغربية. بعد النجاح الكبير ديال 11 موسم اللي فاتو، "إيموراجي" واعد الجمهور بتجربة كوميدية متجددة كليا، عامرة بلوحات ساخرة وفقرات حصرية، وحتى الارتجال اللي كيموت بالضحك.

باين بلي الهدف هو خلق جو ديال الفرحة والضحك الخالص. العرض كيحاول يجمع أسماء كبيرة من الساحة الفنية فبلاصة وحدة، باش يقدموا لينا كوميديا كتمزج بين المواقف اليومية وداك الطابع الساخر اللي كنعشقوه فالفكاهة المغربية. فرصة واعرة لعشاق الضحك باش يستمتعوا بجوج د الليالي ديال الفكاهة فالعاصمة الاقتصادية، وحنا كنتسناو التفاصيل الأخرى على شكون اللي غادي يشارك.

إيلا بغيتي تحضر، راه التذاكر دابا موجودة حصريا فمنصة "Guichet.com".