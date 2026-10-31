دنيا بوطازوت راجعة لرمضان 2027 بمسلسل جديد.. واش هاد المرة غتكتار؟

ترفيه

الممثلة دنيا بوطازوت، لي توحشناها من بعد غيابها في رمضان 2026، موجدة لينا مفاجأة كبيرة لرمضان 2027! راجعة بمسلسل جديد كيتعرض على القناة الثانية (2M)، والتصوير غيبدا فالأسابيع الجاية تحت إدارة المخرج مراد الخودي، ومن إنتاج شركة “إيماج فاكتوري”.

دنيا ما غتكونش بوحدها، معاها أسماء تقال بحال ماجدولين الإدريسي، عزيز داداس، وحنان الخضر، وزيد عليهم فنانين آخرين. المسلسل كيتناول قضايا اجتماعية مهمة، من بينها خطف الدراري الصغار، التفاصيل ديال القصة باقي محاطة بالتكتم.

من بعد سنوات كان اسمها مرتبط بالحضور المكثف فرمضان، دنيا غابت عن رمضان 2026. قالت باللي هاد القرار كان مقرر من قبل باش تتفرغ لمشروع تلفزيوني ضخم ممتد على ثلاثة مواسم، ونفات باللي كان بسبب قلة العروض. الصراحة، كانت كتطل علينا في رمضان 2025 بأربعة أعمال منها سلسلة “أولاد يزة” و“أنا وياك”، ومسلسل “الدم المشروك” و“يوم ملقاك”، وهادشي لي خلى بزاف ديال الهضرة تدور على كثرة حضورها.

ولكن دنيا ما سكتاتش على الانتقادات. قالت بصراحة أن التمثيل هو خدمتها الأساسية، ووجودها على القناتين الأولى والثانية و“إم بي سي” أمر طبيعي لأي فنانة كتلقى عروض وكتختار لي يناسبها. زد على ذلك، عندها تكوين أكاديمي من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وأكدات أنها ما كتشوفش مبرر باش تحصر مشاركاتها فعمل واحد فالسنة لإرضاء المنتقدين.

دابا السؤال لي كيطرح راسو هو واش دنيا بوطازوت غترجع لينا بنفس القوة، وواش هاد المسلسل الجديد غيخلينا نشوفو وجه آخر ديالها؟ الأيام بيناتنا!