زوي سالدانا: ملكة شباك التذاكر كتكشف أسرارها فمغربل!

ترفيه

تصوروا معايا: زوي سالدانا، الممثلة الأمريكية اللي كتحقق أعلى إيرادات فالتاريخ ديال السينما كاملة، دارت أول حوار ليها مع الإعلام العربي والمصري! هادشي ماشي عادي كاع وكيخلينا متحمسين بزاف.

الانفراد التلفزيوني كان مع برنامج "Hollywood With Ramy" اللي كيقدمو رامي نوار، عضو لجنة تحكيم غولدن غلوب. الحوار اللي غيتذاع الأسبوع القادم حسب ما أُعلن، غيكشف لينا تفاصيل دور زوي الرئيسي فالمسلسل العالمي "Lioness" مع جوج من عمالقة هوليود: مورغان فريمان ونيكول كيدمان. المسلسل اللي كيهضر على الإثارة والجاسوسية، وعرض الموسم الثالث ديالو فـ 2 غشت، وفيه زوي سالدانا كتلعب دور جو ماكنمارا، عميلة فـ CIA كتقود واحد الوحدة السرية ديال العيالات مكلفة باختراق المنظمات الإرهابية.

ماشي غير الممثلين الكبار اللي معاها اللي خلاوها توصل لهادشي. زوي سالدانا تفوقت حتى على سكارليت جوهانسون وولات أعلى ممثلة جابت الفلوس فالسينما كلها. من بعد النجاح الخرافي ديال الجزء الثالث من سلسلة "Avatar: Fire and Ash"، مجموع الإيرادات ديال أفلامها وصل لـ 15.46 مليار دولار! هذا الرقم بوحدو كيبين شكون هي ملكة شباك التذاكر بلا منازع. شوفو غير المشاركات ديالها فـ "Avatar"، وعالم مارفل السينمائي، وسلسلة "Star Trek"... هادشي كلو خلاها تتربع على عرش الإيرادات العالمية.

وراه ماشي غير أفلام الميزانيات الضخمة اللي كتقنها، وخا بدات بصح مع "Star Trek" فـ 2009 و "Avatar" فنفس العام. لكن العام اللي فات، أثبتت باللي عندها بزاف ما تعطي حتى فالأدوار الجدية. فاش ربحات الأوسكار والبافتا والغولدن غلوب على دورها ففيلم "Emilia Pérez" الدرامي الإسباني، ورات لينا باللي هي فنانة شاملة بامتياز. صراحة، زوي سالدانا ولات معلمة ديال بصح فالسينما... واش كاين شي حاجة ما كديرهاش هاد الممثلة؟