تيفلت: افتتاح مهرجان الثقافة بسهرة «فركعت» الدنيا

ترفيه

نهار الخميس اللي فات، مدينة تيفلت كانت على إيقاع ليلة فنية مميزة، لي دشنات الدورة السادسة ديال مهرجان تيفلت الثقافي. أجواء حماسية وعامر بالنشاط، الساحة ديال مولاي الحسن فحي الدالية كانت عامرة بالجمهور لي جا يحتفل ويشوف شنو كاين فهاد العرس الثقافي الكبير، لي جا فمناسبة عيد الوحدة، وكيأكد على الدور ديال الفن والثقافة فتقوية الهوية الوطنية ديالنا وإبراز داك الشي الغني لي عندنا فالموروث الثقافي المغربي.

هاد التظاهرة الثقافية والفنية منظمة من طرف جمعية أطلس زمور تيفلت للثقافة والتنمية والإبداع، بشراكة قوية مع المجلس الجماعي لتيفلت، وبدعم سخي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة لقطاعات ومؤسسات أخرى. الشعار ديال هاد الدورة كيبين كلشي: «دور الثقافة في ترسيخ الهوية المغربية لخدمة الوحدة الوطنية»، يعني كلشي خدام باش يرسخ قيم الوحدة من خلال الفن.

السهرة الأولى نشط فقراتها باقتدار سمير بيحاحين. والموعد الأول كان مع الفنان الشعبي لي معروف بزاف، إدريس البوعزاوي، واللقب ديالو «مول الكاشكول». هاد الفنان أمتع الحاضرين بوصلات غنائية شعبية خلات كلشي يتفاعل، وهاد الشي كيبين شحال الجمهور كيبغي الأغنية الشعبية المغربية الأصيلة.

إدريس البوعزاوي عبر على الفرحة الكبيرة ديالو بالرجوع لمنصة مهرجان تيفلت للمرة الثانية، وقال باللي هو فخور بزاف باللقاء مع الجمهور ديال المدينة والمنطقة. وأكد باللي هاد التظاهرات الفنية عندها واحد الدور كبير فأنها كتقرب الفنان من الجمهور ديالو، وكتساهم فالإشعاع الثقافي والفني وحتى الاقتصادي للمدينة. مانساش يشكر اللجنة المنظمة والرئيس ديال المجلس الجماعي لتيفلت، عبد الصمد عرشان، على الدعم المتواصل ديالهم للفن والفنانين.

من بعد الأجواء الشعبية، المهرجان دار بينا دورة فمحطة موسيقية أخرى ومختلفة تماماً مع الفنان DUKE. هاد الأخير قدر يجذب التفاعل ديال الجمهور بواحد الطريقة خيالية، وقدم عرض فني كله حماس وتواصل مباشر مع الحاضرين،

ولكن اللحظة اللي بقات فبال كلشي كانت ملي طلعت الموهبة الصاعدة زياد للمنصة وشاركت الغناء مع DUKE. هاد اللقطة الإنسانية والفنية عجبت الجمهور بزاف، وتفاعل معاها بالتصفيق والتشجيع بحرارة، وهاد الشي كيبين شحال مهم نعطيو الفرصة للمواهب الشابة ونبرزو الطاقات ديالهم قدام الجمهور. DUKE بدوره عبر على الفرحة الكبيرة ديالو بهاد اللقاء الفني، وشكر الجمهور ديال تيفلت على حفاوة الاستقبال والتفاعل ديالهم، وقال باللي السهرة كانت محطة مميزة فالمسار الفني ديالو.

الختام ديال الليلة الأولى كان مع الفنانة الأمازيغية والشعبية، إيمان الحاجب. لي طلعت للمنصة مع المجموعة الموسيقية ديالها، وقدمت واحد العرض فني عامر بالألوان والإيقاعات الأمازيغية والشعبية، وتخللاتو لوحات فلكلورية راقصة زادت من الروعة ديال السهرة، وعطاتها طابع تراثي مميز.

إيمان الحاجب، بالأداء والتفاعل ديالها مع الحاضرين، قدرت تخلق أجواء ديال الحماس والفرجة، وخلى الجمهور يردد معاها الأغاني ديالها. هاد الشي جسد الارتباط القوي ديال ساكنة المنطقة بالموسيقى التراثية والأغنية الشعبية والأمازيغية. الفن ديال بلادنا عندو عشاقو، وهاد الليلة بينات هاد الشي بكل وضوح.

وعلى المستوى ديال التنظيم والأمان، ساحة مولاي الحسن عرفت تعبئة أمنية مكثفة. كانت ترتيبات وتدابير ميدانية باش السهرة تدوز فالظروف الأفضل، وتتأمن السلامة ديال الجماهير والفنانين وكل المشاركين. هاد العملية عرفت تنسيق وتضافر ديال الجهود من مختلف المصالح الأمنية، بحال الشرطة القضائية، الهيئة الحضرية، فرقة محاربة العصابات، الاستعلامات العامة، ومراقبة التراب الوطني، بالإضافة للقوات المساعدة والوقاية المدنية، وكلشي بتنسيق مع السلطات المحلية. بصراحة، خدمة نقية وتدابير احترافية.

هاد الانطلاقة الناجحة للسهرة الأولى كتبين الأهمية لي ولات كتاخدها الدورة السادسة ديال مهرجان تيفلت الثقافي. لي ولا موعد سنوي كينشط الحياة الثقافية والفنية فالمدينة، وكيفتح المجال للفنانين والمواهب الصاعدة، بالإضافة لتثمين التراث المغربي بجميع الألوان ديالو. واش كاين شي حاجة أحسن من فن بلادنا كيتجمع فبلاصا وحدة؟

والمهرجان باقي ما سالاش! راه غيتواصل فالأيام الجاية ببرنامج فني وثقافي متنوع، فيه سهرات موسيقية مع أسماء فنية كبيرة، وعروض تراثية وفقرات فنية أخرى، كلشي باش تيفلت تزيد تشع ثقافياً وتترسخ فخريطة المهرجانات والتظاهرات الفنية الوطنية. واش موجدين للي جاي؟ حيت تيفلت باقا غتفركعها!