حمزة العيلي كيصور "مصطفى محمود" وسط مولد السيد البدوي لرمضان 2027

ترفيه

الممثل حمزة العيلي بدا مؤخراً تصوير مشاهد المسلسل الجديد ديالو اللي سميتو "مصطفى محمود – بين الشك واليقين". هاد العمل الكبير غيتعرض في موسم دراما رمضان 2027، وكيهضر على الحياة ديال العالم والطبيب الراحل مصطفى محمود.

اللي كيبان لينا غريب شوية وكيخلينا نتساءلو، هو أن التصوير ديال مشاهد الطفولة ديال مصطفى محمود كيدور فديكور كيشبه بزاف لمولد سيدي أحمد البدوي! تصور مع راسك، سيرة عالم كبير بكرنفال ديال المولد.

المسلسل "مصطفى محمود بين الشك واليقين" غيكون على جوج أجزاء، والجزء الأول غيتكون من خمستاشر حلقة فقط غتعرض في رمضان 2027. هاد الحلقات غادي يركزو على المحطات المهمة فحياة هاد الطبيب الكبير، بداية من الرحلة البحثية ديالو المثيرة للجدل، حتى وصل للبرنامج ديالو المعروف "العلم والإيمان" اللي حقق شهرة واسعة.

في رمضان اللي فات 2026، حمزة العيلي كان حاضر فجوج ديال الأعمال. الأول هو مسلسل "حكاية نرجس" فين لعب دور راجل ريهام عبد الغفور. هاد المسلسل كان مكون من خمستاشر حلقة وعرضوه في النصف الثاني من رمضان 2026. القصة ديالو كانت درامية بامتياز: ريهام كانت كتعاني من مشاكل فالولادة وداكشي علاش خطفات طفل ونسباتو ليها، ومن بعد تحولات لخطافة محترفة ملي تفضح السر ديالها. "حكاية نرجس" شارك فيه، إلى جانب حمزة وريهام، كل من عارفة عبد الرسول، بسنت أبو باشا، سماح أنور، تامر نبيل وإلهام وجدي.

أما العمل الثاني ديال حمزة فـ 2026 فكان مسلسل "النص التاني" اللي كان بطولة أحمد أمين، وماشي حمزة العيلي فقط اللي كان فيه، بل شاركو فيه حتى أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، دنيا سامي، سامية طرابلسي، عبد الرحمن محمد ومحمد ناصر. هاد المسلسل اللي كان حتى هو من خمستاشر حلقة، كان كيدور فإطار كوميدي درامي، وهو معالجة درامية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان. كان تعرض على قنوات المتحدة وعلى منصة "يانغو بلاي".

بصراحة، حمزة العيلي كيبان لينا أنه يقدر يلعب أي دور: من الراجل اللي مراتو كتخطف الدراري، للعالم الجليل مصطفى محمود، مروراً بالكوميديا. واش هادشي كيعني أنه فنان شامل ولا غير كيبغي يجرب كلشي؟ اللي كيبان لي هو أن هادشي كيزيد من الحماس لرمضان 2027.