مراكش جمعات النجوم: ماريون كوتيار وسعيد حميش في لجنة تحكيم المهرجان!

ترفيه

مهرجان مراكش الدولي للفيلم طلق البلاغ وكشف لينا على لجنة تحكيم الدورة الثالثة والعشرين، ويا سلام على النجوم لي فيها! الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، لي عندها الأوسكار، هي لي غترأس هاد اللجنة الخطيرة. البطولة الكبيرة هاد المرة غتكون بين أربعة عشر فيلم طويل لي كيتنافسو على الجائزة الكبرى ديال المهرجان.

اللجنة ماشي ساهلة، فيها ثمانية ديال المبدعين من قاع العالم. ومنورهم، المخرج والمنتج المغربي سعيد حميش، لي فرحنا بوجودو بزاف. ومعاه، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرج البريطاني أندرو هاي، والمخرجة الفرنسية السنغالية راماتا-تولاي سي لي معروفة بخدمتها المتميزة، وكلهم غيعطيو رأيهم في تقييم الأفلام.

من جهة التمثيل، اللجنة غتكون عامرة بالوجوه المعروفة: النجم الدنماركي كلايس بانغ، والممثلة اللوكسمبورغية فيكي كريبس. وهاد الشي ماشي كلشي، الممثلة إيما ماكي والمخرج والممثل الفرنسي جيل لولوش حتى هما تما، باش يزيدو التنوع الفني ديال اللجنة. المنافسة الرسمية ديال المهرجان عندها هدف واقيلا كلنا كيعجبنا: تكتشف المواهب السينمائية الشابة لي كتقدم أول أو ثاني عمل ليها.

هاد التشكيلة ديال اللجنة بحال خريطة حقيقية للسينما العالمية المعاصرة، من سبعة دول مختلفة. والحساسيات الفنية المتنوعة لي فيها غتختاض، باش تختار أحسن الأعمال السينمائية المتنافسة. الجائزة الكبرى، لي هي النجمة الذهبية، غتاخدها الفيلم لي يتوج في الحفل الختامي الرسمي، وغيعلنو على الجوائز كاملة يوم السبت 28 نونبر.

الوجود ديال المخرج والمنتج المغربي سعيد حميش بن العربي في هاد اللجنة، هو تتويج مستحق لمسار فني وإنتاجي بوحدو، قدر يكسر بيه الحدود لي بين السينما ديالنا وديال العالم. هاد المبدع الشاب، لي قرا في مدرسة “فيميس” المعروفة بباريس، صاوب قنطرة إبداعية قوية بين هنا ولهيه، وقاد مشاريع سينمائية مغربية كانت جريئة بزاف وربحات جوائز كبار في مهرجانات بحال “كان” و”البندقية”.

من هاد الأعمال لي قادها، كاين “عصابات” لكمال لزرق، و”الثلث الخالي” لفوزي بنسعيدي، و”ملكات” لياسمين بن كيران، و”توت الأرض” لليلى المراكشي. وماشي غير هادشي، حتى هو عندو بصمتو الإخراجية لي بانت في فيلمو “البحر البعيد” وفيلم “البحث عن الطائر الرمادي ذي الخطوط الخضراء” لي ربح جائزة جان فيغو. هاد الشي كيعطيه قيمة مضاعفة كصانع أفلام ومنتج كيعرف أسرار السينما المستقلة، وكيخلي وجودو في اللجنة إضافة حقيقية باش يقيم الأعمال الأولى والثانية ديال المخرجين الشباب بعين كتشوف كل التفاصيل، وكتفهم التحديات ديال الكتابة والإنتاج المشترك. يا ربي السلامة على هادشي كامل، هاد المهرجان ناوي يدير حالة هاد العام!