بسمة تكشف تفاصيل مسلسل "القناع" مع ياسر جلال

ترفيه

الفنانة بسمة، كشفت لينا أخيراً على خبر زوين بزاف: بدات تصوير مسلسلها الجديد "القناع"!

هاد الخبر جا فنص حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين ديال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكيبين بلي بسمة راجعة بقوة ومتحمسة. اللي حمّسنا كثر هو أن هاد المسلسل غادي يجمعها بنجم الشاشة ياسر جلال، .

المسلسل من إخراج محمد هشام الرشيدي. بسمة ما خباتش علينا التفاؤل ديالها بالعمل الجديد، وقالت إنها تتوقع أن يقدم تجربة فنية مختلفة للجمهور.