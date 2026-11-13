معجب عراقي وكـ20 مليون دينار: دموع أصالة جابت ليها الذهب!

ترفيه

واحد المعجب عراقي، قلبو حنين بزاف، قرر يدير لفتة غريبة وغير متوقعة للفنانة السورية أصالة نصري. من بعد ما شافها كتبكي خلال تحضيراتها لواحد الحفل غنائي في دبي، تأثر بزاف. هو مسكين ظن بلي دموعها كانت على قبل شي مجوهرات تسرقات ليها فميريكان.

المهم، هاد السيد ما بغاش غير يواسيها بالهضرة وصافي. لا لا! أعلن أنه اشترى ليها طقم كامل ديال الذهب. والقيمة ديال هاد الهدية ماشي قليلة: كتوصل لـ20 مليون دينار عراقي، لي هي تقريبا 15 ألف دولار أمريكي. دابا قول ليا واش هادي ماشي أحسن "تعويض" ممكن يجي شي فنانة!

الهدف ديال هاد المعجب كان واضح: بغا يعوض أصالة على جزء من ممتلكاتها الضائعة ويرسملها البسمة على وجهها.