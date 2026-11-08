أحمد بدير يرفض «رحلة طاهر المصري» ويختار «أبو الدهب» لرمضان 2027

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النجم المصري أحمد بدير مشغول بالتحضيرات لرمضان 2027، وغادي يشارك في مسلسل «المداح 7» مع حمادة هلال. وبخصوص باقي مشاريعو الفنية، صرح بدير لـ «خبر أبيض» قائلا: «اعتذرت عن مسلسل رحلة طاهر المصري بطولة خالد النبوي وأستعد لتصوير مسلسل أبو الدهب بطولة مصطفى شعبان ونيللي كريم رمضان 2027». يعني اختار يدير البوز مع مصطفى ونيللي!

مسلسل «أبو الدهب» باين عليه غايكون قصة أخرى! القصة كتبها محمود حجاج، والإخراج غايكون لمحمد أسامة. المسلسل فيه 30 حلقة، وكاينتمي لـ «التيمة الشعبية» . وحسب المصدر، هناك سلسلة من المفاجآت سيتم الإعلان عنها تباعا مع اكتمال فريق العمل، تمهيدا لبدء التصوير.

ماشي غير الأعمال الفنية بوحدها لي شاغلة بدير. الفنان عبر على فرحتو الكبيرة بالتكريم لي خدا مؤخرا في الدورة الحادية عشرة ديال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. وزاد أوضح أن هاد التكريم غالي عندو بزاف حيت كيحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سميحة أيوب، وهذا كيعتابرو وسام وشرف كبير فمسيرتو الفنية. تستاهل!

وبالرجوع للكاتب ديال «أبو الدهب»، محمود حجاج، هادا راه ماشي أول مرة كيتعاون مع مصطفى شعبان. العام لي فات، فرمضان، خدمو بجوج على مسلسل «درش» .

مسلسل «درش» كانت قصتو مشوقة بزاف: عامل عطارة بسيط سميتو «درش» كيرجع لحومتو الشعبية من بعد سنين ديال الغياب، لكن شي حادثة غامضة كتخليه يفقد الذاكرة، وكيولي رجوعو لغز حير الجميع. ومع تطور الأحداث، كيكتاشفو الناس بلي «درش» ماشي غير عامل عادي، ولكن راجل عاش حيوات جوج وتاريخ سري كيبان ويختفي معاه. بين ماضي غامض وحاضر مبعثر، كيتكشفو طبقات حياتو المخفية، وكيصيب راسو فمواجهة حادة مع أشباح الماضي وأعداء كيكتاشفو وجهو المجهول لأول مرة. بصراحة، قصة كتبغيك تجلس تشوفها كاملة!