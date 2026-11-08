ندى موسى غتنور «كتف في كتف» مع السقا وغزي لرمضان 2027

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الممثلة ندى موسى انضمت مؤخرا لأبطال المسلسل الجديد «كتف في كتف»، اللي غيشارك فيه البطولة أحمد السقا وأحمد غزي. المسلسل غيكون المنافسة القوية ديالهم فماراطون رمضان 2027.

الشركة المنتجة ديال المسلسل كشفات صورة من التحضيرات ديال «كتف في كتف»، وهادي كانت إشارة لبداية الاستعدادات ديال العمل اللي غيتعرض فموسم دراما رمضان 2027. المسلسل من تأليف مهاب طارق، والإخراج ديال شادي عبد السلام، والإنتاج لشركة الصباح.

باينة السقا ماكيعرفش الراحة، حيت ماشي غير هاد العمل اللي عندو! هو دابا انضم للمثل محمد إمام فآخر أفلامه «الأساتذة»، وهو أول عمل سينمائي كيجمعهم. الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، التأليف ديال محمد الدباح، والإنتاج لـ «رشيدي فيلمز» ديال المنتج محمد رشيدي. دغيا غيبداو جلسات التحضير باش يختارو باقي الممثلين، وعاد يبدا التصوير فالفترة الجاية.

وعندنا حتى أخبار أخرى على السقا، حيث منصة يانغو بلاي علنات الموعد الرسمي ديال فيلم «خلي بالك من نفسك» اللي كيشارك فيه البطولة مع ياسمين عبدالعزيز. الفيلم، اللي كيدور فالإطار الكوميدي والأكشن المشوق، كان متاح للمشاهدة على المنصة ابتداءً من نهار خمسة نونبر، مباشرة بعد مايسالي العرض ديالو فالسينيما المصرية.

القصة ديال «خلي بالك من نفسك» كدور على شخصية «علاء»، مذيع فالراديو عندو مشكل مع الارتباط وكيخاف منو، داكشي علاش كيكسر العلاقات ديالو بأسباب ماشي منطقية. حياتو كتبدل ملي كيتلاقا بـ«فريدة» اللي كيصدم بلي هي من أكبر تجار السلاح، وكاتجبرو على الزواج منو باش يتورط فصراعات ومغامرات خطيرة. الصراحة القصة باينة مشوقة، مذيع مسكين يتورط مع تاجرة سلاح... هذا غير كافي باش تخليه يدير الزواج؟!

فالفيلم كاينين حتى ممثلين آخرين بحال لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، وزيد عليهم بزاف ديال ضيوف الشرف اللي غيبانو. الفيلم من تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، والإنتاج ديال سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي. دابا نشوفو واش السقا غيخلي لينا فين نتنفسوا شوية بهاد الأعمال كاملة؟