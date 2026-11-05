الصيباري كيسمي زهير البهاوي "أحسن فنان فالتاريخ": واش اتفقو؟

ترفيه

ماشي كل نهار كنسمعو لاعب كرة قدم عالمي بحال إسماعيل الصيباري، الدولي المغربي ونجم بايرن ميونخ، كيختار فنان مغربي بالضبط كـ"أفضل فنان في التاريخ". هاد الشهادة الصادمة جات فواحد اللقاء مع صحفي كان كيسولو أسئلة خفيفة و"طريفة" مؤخرا، والصيباري جاوب بكل عفوية.

الفيديو ديال هاد اللحظة انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا منين الفنان زهير البهاوي بنفسو عاود نشرو فالحساب ديالو الرسمي على "إنستغرام". البهاوي باينة عليه الفرحة الكبيرة بهاد الإشادة لي جاتو من نجم بحال الصيباري.

وعبر البهاوي في تعليقه على الفيديو عن حبه واحترامه للنجم إسماعيل الصيباري، مؤكدا أن الكلمة الزوينة كتجي ديما من الناس الزوينين.

هاد التفاعل المفاجئ بين إسماعيل الصيباري وزهير البهاوي لقا تفاعل كبير وصدى واسع من عند المتابعين. كلشي كيهضر على هاد الإشادة لي جات بشكل عفوي وطبيعي، وكتأكد بلي العلاقة بين نجوم الرياضة والفن فالمغرب قوية بزاف. بصراحة، عمرنا ما عرفنا بلي ذوق الصيباري الفني واعر لهاد الدرجة!