بوسي راجعة للتمثيل... ولكن بشروطها!

ترفيه

الفنانة المصرية بوسي، كشفت أخيراً على واحد الخبر اللي غيفرح بزاف ديال الفانز ديالها! قالت أنها ما عندهاش مشكل ترجع للتمثيل من جديد، ولكن ماشي أي حاجة غادي تقبلها.

هي بغات أدوار تكون كتلبي طموحاتها الفنية. يعني، ماشي "غير إجي و مثل". بصراحة، حقها! الواحد خاصو يحافظ على بلاصتو و قيمتو الفنية. العروض اللي جاها في الفترة اللي فاتت ما عجباهاش، وقرار الرجوع مربوط بنص واعر و دور يخليها تزيد القدام في مسيرتها و يزيد إضافة حقيقية لتجربتها.

و بالنسبة للناس اللي كيتسناو الجديد ديالها في الغنا، بوسي ما نساتكمش! أكدت أنها مازال خدامة على الألبوم الجديد ديالها، وعمليات تنفيذ الأغاني مستمرة. ياك؟ قالت لينا بلي الألبوم غيكون فيه بزاف ديال الأنماط الموسيقية: الرومانسي، الدرامي، و حتى الأغاني السريعة باش كل واحد يلقى شنو يعجبو و يرضي جميع الأذواق.

العدد النهائي ديال الأغاني مازال ما تحددش، ولكن كيتوقع يكون ما بين ثمانية وعشرة أغاني. إوا، واش تتوقعو شي عودة قوية لبوسي للتمثيل و الغناء بجوج؟ حنا كنتسناو على نار!