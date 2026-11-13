الأسود ملك الألوان في مهرجان القاهرة السينمائي: 'لُوك' النجمات حطم الروتين!

ترفيه

في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كانت كاع العينين على السجادة الحمراء اللي عرفت واحد الظاهرة اللي شدت الانتباه: اللون الأسود اللي رجع بقوة وبشكل طاغي. ماشي غير اختاروه حيت ساهل، ولكن باش يوريو باللي هاد اللون الكلاسيكي ممكن يتلبس بطرق مختلفة ومبتكرة، بعيد على الصداع ديال الألوان الفاقعة.

من ليلى علوي ليسرا اللوزي ودرة، حتى لنيرمين الفقي ويارا السكري ولينا صوفيا، كل نجمة ورات كيفاش الفستان الأسود كيبقى البلاصة الأنسب للإبداع، سواء بالزواقات الذهبية ولا الفصّالات اللي بحال شي تحفة فنية، حتى للأناقة اللي ساهلة وراقية.

الأسود ماشي غير لون، أسلوب حياة!

النجمة ليلى علوي بينات بلي الأناقة الحقيقية كتزيد جمال مع كل مرحلة في العمر. بان لباسها أسود طويل وراقي بكمام طويلة وفصالة نازلة كتعانق الجسم. باش مايبقاش اللوك عادي، زادت ليه زواقات ذهبية متقونة في الخصر والجناب، وهادشي عطاه واحد اللمسة ملكية وڭاد الجسم بواحد الطريقة ذكية. كملات الطلة ديالها بشعر مرفوع على شكل 'شينيون' كلاسيكي مع غرة خفيفة نازلة على الوجه، وماكياج كيبين جمال عينيها، وهكا أكدت بلي هي أيقونة ماتعرفش مرور الوقت.

ويسرا اللوزي حبسات الأنفاس بطلتها اللي جمعات بين 'الأناقة الهادئة' و'الدراما الهيكلية'. لبسات فستان أسود طويل وفصالة الكتفين ديالو مفتوحة ومبتكرة بزاف؛ كانت الياقة ديالو بتصميم هندسي حاد بزوايا بارزة اللي أطرات منطقة الصدر والكتفين بحال شي لوحة فنية، ومن بعد كينزل الفستان بقصة حورية البحر بقمة الرقي. باش تبين هاد الأناقة الصارمة، اكتفات بعقد ألماس رقيق، وتسريحة شعر ملساء بالكامل، مع ماكياج بألوان ترابية مطفية.

عادة درة كتخطف الأنظار، وهاد المرة اختارت إطلالة كتجمع بين الجرأة والغموض. لبسات فستان ضيق بياقة عالية ملتوية على العنق. التصميم كان معتمد على 'التوهّم البصري' بطبقة من الدانتيل الأسود مبطنة، مع طيات دقيقة زادت للفسطان واحد البعد غني. باش يكون اللوك حيوي، رفعت شعرها على شكل 'ذيل حصان' عالي، وزادت أقراط ألماس بارزة وماكياج مركز على رسمة العين المسحوبة.

النجمات الصغارات: لمسة شبابية بالأسود

نيرمين الفقي بينات واحد الخيار كلو أنوثة هوليودية، بفستان مفتوح الكتفين مخلط فيه شحال من خامة. الجزء الفوقاني كان من المخمل الأسود وكيسالي في الخصر بفصالة بارزة بحال البيبلوم. المفاجأة كانت في التنورة اللي فيها طبقة من الدانتيل والزواقات السوداء اللي كتلمع فوق بطانة بلون فاتح، وهادشي عطى تباين زوين. كملات اللوك ديالها بتسريحة شعر نص مرفوعة بخصلات متموجة.

النجمة الشابة يارا السكري مشات مع مبدأ 'الأقل هو الأكثر'، بانت بفستان أسود سامبل كيعكس الأناقة الهادئة. التصميم كان فيه كتفين مفتوحين مع طيات خفيفة في الصدر عطات حيوية ونعومة للفسطان اللي اللون ديالو واحد. يارا نسقات اللوك ديالها بأسلوب رومانسي جذاب؛ خلات شعرها الطويل نازل بتموجات عريضة على جهة وحدة، وزادت عقد ألماس رقيق وسوار مطابق، مع ماكياج اللي كيبرز إشراقة وجهها.

أما النجمة الشابة لينا صوفيا، فقدمات تفسير جديد للون الأسود، مستوحى من أناقة العشرينات ولكن بروح عصرية. لبسات فستان أسود مفتوح الكتفين، مغطي كامل بخطوط طولية نازلة من الخرز الأسود اللي كيلمع، وهادشي عطى للفسطان حركة ناعمة ولمعة هادئة تحت الأضواء. حافظات على الملامح البريئة ديالها بتسريحة شعر جانبية عفوية وماكياج خفيف بزاف.

مهرجان القاهرة السينمائي أكد لينا باللي اللون الأسود ما بقاش غير 'خيار آمن' باش تهرب من المغامرة، ولا مسرح باش تورّي فيه التصاميم المختلفة والأذواق المتباينة. الغياب ديال الألوان الصاخبة خلا التركيز يمشي للتفاصيل المعقدة: بحال الهندسة المعمارية عند يسرا اللوزي، والزواقات الذهبية الفاخرة عند ليلى علوي، والأناقة الهادئة عند يارا السكري. هاد الطلات كترسل رسالة واضحة باللي الأناقة في السجادة الحمراء في العالم العربي كتعيش واحد المرحلة ديال النضج البصري، فين التفاصيل الدقيقة والحرفية في الفصالة كيتفوقو على الاستعراض اللوني المبالغ فيه.

بصراحة، هادشي كامل كيبين لينا بلي الأسود هو اللون ديال 'بون شيك' الحقيقي، ياك ولا لا؟