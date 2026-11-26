ترفيه

كل مرة كيرجع فيها فنان للساحة، ماشي بالضرورة كتكون غير أغنية جديدة كتزاد للرصيد ديالو الفني. بعض المرات، هاد الرجوع كيفتح الباب باش نعاودو نشوفو مسار فنان كامل، وكيطرح أسئلة عميقة ماشي غير على الأغاني والألحان، بل على الهوية الفنية ديالو وكيفاش كتبدل مع الوقت.

وهادشي هو لي كيطرحو ألبوم الفنانة المغربية سميرة سعيد، "ماذا ولو". سميرة سعيد رجعات بيه للساحة الغنائية بعمل كيعتمد على التنوع الموسيقي والتجريب، ولكن ف نفس الوقت، حط سؤال التجديد الفني ف مواجهة الهوية والبصمة لي خلات صاحبة أغنية "بعد يومين" نجمة.

"ماذا ولو": ألبوم فيه بزاف ما يتقال

الألبوم الجديد، لي بدا الطرح ديالو ف 15 نونبر 2026، فيه 14 أغنية. سميرة سعيد اختارت تقدمها على جوج مراحل، وهاد التجربة كتستافد من التحولات لي كتعرفها الموسيقى ف العالم الرقمي. الجزء الأول جا فيه 8 أغنيات، والجزء الثاني غادي يكون فيه 6 أعمال أخرى. باش يوجد هاد العمل، سميرة سعيد قضات تقريبا عامين وهي كتسمع ما بين 30 حتى لـ 40 أغنية قبل ما تختار اللمسات النهائية.

من ناحية المضمون الموسيقي، ألبوم "ماذا ولو" كيتأرجح بين الرومانسية، الدراما، والإيقاعات الراقصة. وكاين فيه أسماء مشاركة بحال نادر عبد الله، عمرو مصطفى، بلال سرور، شادي نور، ومحمود العسيلي وغيرهم. كاين حتى حضور مغربي متميز ف الألبوم من خلال أغنية "ناري نار"، لي استلهمات بزاف من التراث الموسيقي المغربي، خصوصا تجربة ناس الغيوان وإيقاعات كناوة، وهذا محاولة باش ترجع بينا للذاكرة الموسيقية المحلية ف قالب عصري وجديد، زيادة على أن العمل تصوّر ف أجواء كتستحضر الجمال ديال مدينة شفشاون.

وماشي غير الجانب الصوتي هو لي كاين. سميرة سعيد اختارت تقدم الألبوم ف صيغة بصرية، من خلال 5 كليبات وفيديوهات لي كان عليها إشراف نضال هاني. هادشي كيبين بلي هي فاهمة مزيان الأهمية الكبيرة ديال الصورة ف صناعة الأغنية الحديثة، حيت دابا الألبوم الموسيقي مابقاش كيقتصر على اللحن والكلمات وصافي، بل ولا خاصو يكون تجربة سمعية بصرية متكاملة.

التجديد واش كيعني نساو سميرة القديمة؟

ولكن هادشي كامل، من كثرة الأسماء المشاركة، لتنوع الإيقاعات، والخدمة على الجانب البصري، كيرجعنا لسؤال أعمق: شنو بقى من سميرة سعيد لي عرفها الجمهور ف مراحلها الفنية لي كانت قوية وراسخة؟ الفنانة لي صنعت لنفسها مكانة مميزة ف الأغنية العربية، نجوميتها ماكانتش مرتبطة غير بصوتها الزوين ولا قدرتها على أداء أنماط موسيقية مختلفة، بل كانت مرتبطة بواحد الخصوصية ف التعبير، وبحس طربي كيعطي للجملة اللحنية مساحة باش تنفس، وكيخلي الكلمة جزء من الإحساس ديال الأغنية.

ف أعمال بحال "بعد يومين"، صوتها ماكانش مجرد أداة كتواكب الإيقاع، بل كان حامل للإحساس، قادر يحول التفاصيل البسيطة للحظات موسيقية كتبقى محفورة ف الذاكرة. أما ف تجاربها الحديثة، ف سميرة سعيد كتبان منفتحة أكثر على إيقاعات العصر، وعلى أشكال موسيقية كيتخلط فيها التأثير الإلكتروني مع الأنماط الشبابية والأغنية العربية المعاصرة. وهاد الاختيار منطقي ومقبول لفنانة عندها تاريخ طويل، ومابغاتش التجربة ديالها تبقى مجرد استعادة للماضي.

واش بصح هادشي مجرد مقارنة ديال زمان؟

لكن هاد الانفتاح على الجديد مكيخليش العمل الفني يتخلى على الشخصية الواضحة ديالو، ومواكبة التحولات الموسيقية ماشي بالضرورة كتعني التخلي على العناصر لي عطات للفنان الخصوصية ديالو. هاد المسألة كتبان حتى ف الاختيارات اللغوية والشعرية ديال بعض الأعمال الجديدة؛ حيت الأغنية ماشي غير إيقاع زوين أو عنوان كيجر الانتباه، إنما بناء متكامل كتفاعل فيه الكلمة مع اللحن والأداء. والتجريب ف التعبير ممكن يكون ضروري باش نخرجو على المألوف، ولكن كيولي موضوع نقاش ملي كيحس جزء من الجمهور بأن القيمة الشعرية لي كانت مرتبطة بالأغنية العربية تراجعات قدام منطق السرعة والجاذبية اللحظية.

ومع ذلك، ماشي من الإنصاف نختصرو تجربة سميرة سعيد ف مقارنة فيها شوية ديال الحنين بين الماضي والحاضر، أو نطلبو منها تبقى أسيرة مرحلة فنية وحدة. مسيرتها الفنية كتبين بلي هي فنانة عندها الجرأة باش تبدل الجلد الموسيقي ديالها، وتنتقل بين أنماط مختلفة، وتهضر مع أجيال مختلفة. ولكن القيمة ديال هاد التحول كتبقى مرتبطة بالقدرة ديالو على إنه يعطي إضافة فنية حقيقية، ماشي غير يواكب الموضة الموسيقية.

ف النهاية، ماشي السؤال هو واش سميرة سعيد تبدلات، حيت التغيير جزء طبيعي من مسيرة أي فنان، وإنما واش هاد التحولات وسعات الهوية الفنية ديالها ولا خلات الملامح ديالها أقل وضوحا. وبين لي كيفرح بقدرتها على التجديد ولي كيحن للصوت الدافئ والاختيارات القديمة. دابا، صاحبة "ماذا ولو" ف امتحان فني جديد: كيفاش تواكب موسيقى اليوم بلا ما تفرط ف سميرة سعيد لي خلات بلاصتها ف ذاكرة الأغنية العربية؟