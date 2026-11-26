ترفيه

تخيل معايا إحساس الأب وهو كيتمنى يشوف ولدو اللي غاب عليه... هادشي لي شفنا مؤخراً فآخر منشور للفنان القدير البشير عبدو فحسابو الرسمي على أنستغرام. توجه بدعاء مؤثر لولدو، الفنان سعد لمجرد، دعاء كيحرك المشاعر وكيخليك تفكر فالمحنة لي كيدوز منها.

فالدعاء ديالو، البشير عبدو عبر بكلمات كتقطع القلب على الشوق الكبير لولدو: "اللهم إنا اشتقنا إليه شوقاً لا يعلم ثقله إلا أنت، وافتقدنا حضوره وضحكته وصوته فأنت وحدك تعلم ما في قلوبنا، من حنين يا رب، لا تطل غياباً أوجع قلوباً أحبته، ولا تجعل الشوق أثقل من صبرنا".

وكمل الدعاء ديالو بالطلب من الله يقرب يوم اللقاء بينهم.

الشرطة الفرنسية كانت اعتقلات سعد لمجرد نهار السبت 26 شتنبر المنصرم، بالضبط من محكمة الاستئناف فباريس.

هادشي جا من بعد ما صدر ضدو حكم بالسجن لمدة عشرة سنين نافذة. القرار اللي كان على خلفية القضية المعروفة ديال لاورا بريول، وخصنا نذكرو أن الحكم الأول كان ست سنين قبل ما ترفع العقوبة لعشرة سنين بتهمتي الاغتصاب والعنف.