ترفيه

مسرح محمد الخامس فالرباط كيستعد لواحد العرض مسرحي ، وهو "DATALOVE.. قصة حب في زمن الذكاء الاصطناعي"، لي غيتعرض نهار الجمعة 27 نونبر. هاد التجربة المسرحية الجديدة كتجمع لينا ثلاثة ديال الأسماء الفنية لي عزيزة علينا كاملين: مونية لمكيمل، مريم الزعيمي وعبد النبي البنيوي. يا سلام على كاستينغ!

العرض كيحاول يدخلنا لواحد العالم لي كيتلاقا فيه الحب، هاد المشاعر الإنسانية العميقة لي كنعرفوها، مع التحولات التكنولوجية السريعة ديال الذكاء الاصطناعي لي ولات حاضرة فكاع جوانب حياتنا. الصراحة، فكرة أن الحب يدخل لعالم الروبوات والـAI شوية كتخوف وكتضحك فنفس الوقت، واش بصح القلب الإلكتروني يقدر يحس ويفهم داكشي لي كنحسوا بيه حنا البشر؟ حنا متحمسين نشوفو هاد التجربة كيفاش غتكون.

المسرحية من إعداد وإخراج أمين ناسور، والنص كتبو زكرياء الحلو، مع طاقم فني باين عليه أنه على قد المسؤولية، بحال هشام الجباري لي مكلف بالإشراف الفني، وزيد عليها مجموعة ديال الأسماء فالموسيقى والديكور والإدارة الإنتاجية. يعني كلشي باين موجد باش يعطيونا عمل فني متكامل ومختلف.

هاد الموعد الفني غادي يضيف عرض جديد لي باين عليه ماشي بحال أي عرض لأجندة المسرح فالرباط. حنا متحمسين نشوفو كيفاش هاد النجوم غيقدروا يقنعونا بواحد القصة ديال الحب "مصطنعة". واش نوجدو المناديل باش نبكيوا مع الروبو، ولا نوجدو الضحك على المواقف الغريبة لي غتوقع؟ لي شاف العرض يقول لينا!