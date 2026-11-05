كريمة غيث فـ "أولمبيا باريس": مغامرة كوميدية جديدة مع "كوميديا بلانكا"!

ترفيه

كريمة غيث ستشارك في عرض "كوميديا بلانكا" على خشبة مسرح "أولمبيا" بالعاصمة الفرنسية باريس، واحد من أشهر المسارح العالمية.

طبعاً "كوميديا بلانكا" عارفين كيفاش يلعبو على الأعصاب و يديرو التشويق قبل كلشي. الصفحة الرسمية ديالهم فالسوشل ميديا، كانوا شوّقوا المتابعين ديالهم بواحد التدوينة ذكية. أعلنوا عن انضمام وجه نسائي جديد إلى العرض، دون الكشف عن هويته مباشرة، واكتفوا بالإشارة إلى أنها فنانة أحبها الجمهور. وهادشي لي خلانا كلنا، حنا المتابعين، نضربو تمارة و نفكرو شكون هاد الفنانة الغامضة اللي غادي تطل علينا. و لي زاد شكوك، هو أن كريمة كانت ديجا بانت معاهم فالعرض الأخير ديالهم لي داروه فتاغازوت. يعني الإشارة كانت واضحة للي بغا يفهم!

وأكدت كريمة غيث هذه التكهنات نوعا ما، بعدما أعادت نشر الإعلان عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، في إشارة إلى مشاركتها المرتقبة في هذا الموعد الفني.

الموعد الكبير ديال "كوميديا بلانكا" مع جمهورها غادي يكون نهار 22 يناير. و اللائحة ديال الفنانين لي غادي يشاركوا فيه ماشي عادية، حيت غادي يحضرو ليه نخبة ديال الكوميديين المغاربة منهم محمد باسو، سعيد ووديع، جليل التيجاني، أسماء العربي، أسامة رمزي وميمو لزرق. يعني، السهرة غادي تكون عامرة بضحك مغربي أصيل و حر فقلب العاصمة الفرنسية. و اللي ما حضرش، راه ضيّع على راسو أحسن سهرة.

هادشي لي كيبين بلي الكوميديا المغربية عندها بلاصتها فالعالم، والسهرة غتكون بنكهة مغربية حارة تبرد الكبدة. واش موجدين نطلعو لباريس بالضحك و نخليو "أولمبيا" تشوف الضحكة ديال المغاربة؟