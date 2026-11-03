جواز سفر عُماني في مسلسل 'النفس المطمئنة' يثير الجدل: المخرج سعيد الماروق كيعتذر!

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مشهد عادي كان كيبان فيه جواز سفر، لكنه كان كافي باش يدير صداع كبير للمخرج اللبناني سعيد الماروق. المشهد اللي تعْرَض في مسلسل 'النفس المطمئنة' على 'نتفليكس'، خلّى الجمهور العُماني يفيق، خصوصاً ملي ربطوه بسياق فيه شعوذة وسحر. الصراحة، ما كاينش لي يقبل يشوف هوية بلاده فموقف بحال هاكا، والمخرج اضطر يخرج ويعتذر علناً.

القصة كاملة: جواز سفر في مشهد مشبوه

الأزمة بدات ملي انتشر مشهد من مسلسل 'النفس المطمئنة' على مواقع التواصل الاجتماعي. المشهد كان فيه جواز سفر كيبين الهوية العُمانية، وهادشي تزامن مع سياق درامي المشاهدين اعتبروه مسيء بزاف، حيت ربطوه بالحوادث اللي كتهضر على الشعوذة والممارسات الغامضة. تخايل معايا تشوف رمز من رموز بلادك فشي حاجة كتعلق بالسحر! أكيد هادشي غيخلي الناس يتساءلوا ويتعترضوا. المتابعين شافو أن استخدام وثيقة وطنية ديال دولة عربية فهاد السياق كيحط اسم الدولة ورمز من رموز هويتها فإطار غير مقبول بتاتاً، وكيخلي النية الدرامية ورا المشهد بلا قيمة قدام حساسية الموقف. التفاعلات كثرت بزاف، والمطالبات بتصحيح المشهد ولات بزاف، حتى أن الانتقادات بدات كتوجه للمسؤولية الفنية اللي اختارت هاد الوثيقة وحطاتها فالعمل، وهكا المسألة خرجات من مجرد تفصيل فالمشهد ولات قضية كبيرة.

المخرج اللبناني سعيد الماروق، اللي خرج باش يواجه هاد ردود الفعل، نشر بيان اعتذار وضّح فيه كاع الملابسات ديال اللي وقع. أكد فيه احترامه الكبير لسلطنة عُمان والشعب ديالها، وشدد على أن ظهور جواز السفر كان غير مقصود بالمرة، نتيجة لخطأ بسيط. الماروق ما حبسش غير عند الاعتذار، بل أكد بكل وضوح أنه تحمل المسؤولية الكاملة ديال الخطأ بصفته مخرج العمل. ووضح أن المعالجة ديال الخطأ ما وقفتش غير على الأسف، بل تعداتها للتعديل ديال النسخة وعاودو صيفطوها لـ 'نتفليكس'.

وجا في البيان ديالو: "أتقدم باعتذاري الكبير عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في أحد مشاهد مسلسل النفس المطمئنة على منصة نتفليكس، والمتعلق بإظهار جواز سفر إحدى الدول العربية الشقيقة، التي أكنّ لها ولشعبها كل المحبة والاحترام والتقدير". زاد المخرج ووضح: "أؤكد بصفتي مخرج العمل أن ما حدث كان خطأً غير مقصود، وقد تم تداركه وتصحيحه، بحيث قمنا برفع النسخة المعدّلة من المسلسل على منصة نتفليكس، كما هو موضح في هذا الفيديو، والذي سيظهر على نتفليكس خلال الساعات القادمة". وفي الختام، الماروق جدد اعتذاره الصادق، مؤكداً احترامه وتقديره للجميع.

'النفس المطمئنة': دراما خليجية بتشويق ورعب نفسي

مسلسل 'النفس المطمئنة' بدا كيتعرض يوم 30 أكتوبر 2026 على 'نتفليكس'، وهاد المسلسل كيتكون من أربع حلقات فقط. كينتمي للدراما الخليجية اللي كتخلط بين الرعب النفسي والتشويق، وهو من تأليف إياد صالح وإنتاج شركة 'شاشا'. أما الإخراج، فهو ديال سعيد الماروق نفسه. كيشاكر فالبطولة ديالو بزاف ديال الأسماء المعروفة بحال يعقوب الفرحان، وهيا عبدالسلام، وليلى عبدالله، إضافة لحسين المنصور، وإبراهيم الحربي، وأسمهان توفيق، وغادة الملا، وحسين الحداد، وهدى الخطيب، وعبدالله البلوشي، وسارة صلاح، ورهف العنزي، وصالح الدرع.

القصة كتدور على طلال، اللي كيرجع للكويت هو وزوجته منى وبنتهم مها باش يحضروا الجنازة ديال باه. ومن بعد هاد الجنازة، كتبدا سلسلة ديال الأحداث الغامضة، خصوصاً مع الظهور المتكرر ديال حصة، حبيبتو القديمة، فبزاف ديال البلايص. طلال من بعد كيكتاشف من أصدقائه أن حصة توفات قبل عامين، وهاد الاكتشاف هو اللي كيشعل الفتيل ديال الغموض والتعقيد فالقصة.

واش زعما كيكونو كيخدمو بلا ما يديرو تشيك؟ ولا غير الزربة؟