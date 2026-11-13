فهد بنشمسي: كناوة السينما، وفنان ماكايوقفش!

ترفيه

فهد بنشمسي، الفنان المغربي لي كنعرفوه كاملين، ماشي غير ممثل عادي ولا موسيقي وصافي. لا، هاد السيد عندو مسار فني متنوع جمع فيه بين التمثيل والموسيقى بطريقة لي خلات بصمتو واضحة في الساحة الفنية المغربية. والميزة لي كتميزو هي داك الشغف الكبير ديالو بفن كناوة، لي ولا جزء لا يتجزأ من هويتو الفنية.

من الشاشة السينمائية إلى خشبات العروض الموسيقية، بنشمسي ديما كيبغي يجرب الجديد. لكن لي عجبنا بزاف هو أنه حاط التراث الموسيقي المغربي، وبالضبط فن كناوة، في قلب المشاريع ديالو، وماشي أي كناوة وصافي. هو كيقدمها بواحد الروح عصرية لي كتناسب التحولات لي كتعرفها الموسيقى دابا، باش توصل لجمهور أوسع وما تبقاش محصورة.

بالنسبة لبنشمسي، موسيقى كناوة ماشي غير شي حاجة كيديرها على جنب، لا، هي عندو علاقة ثقافية ووجدانية عميقة معاه من الصغر. وداكشي علاش كيلقا في إيقاعاتها وفآلة الكنبري طريقة باش يعبر على الرؤية الموسيقية ديالو، وكياخد من داك التراث الأصيل الجانب الروحي والإيقاعي ديالو، ولكن ديما عينو محلولة على الجديد وعلى تجارب موسيقية أخرى. راه هو بنفسو كان أكد أن خدمتو على كناوة جاية من واحد الرغبة قوية باش يحافظ على الأصالة ديالها، بلا ما يحرمها من التطور وتوصل للأجيال الجاية بجميع الأذواق.

وهاد الشي ماشي غير هضرة وصافي، بنشمسي كيعتز بزاف بالتفاعل لي كيجيه على العروض ديالو، وكان حكى كيفاش المشاركة ديالو في مهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة خلات عندو إحساس واعر، خصوصا مع التواصل المباشر مع الجمهور. هاد الفنان فعلاً عارف كيفاش يكسب قلب الجمهور بالآلة والكلمة.

وبالنسبة للسينما، وخا كانت عندو انشغالات مع مشاريعو الموسيقية، فهد بنشمسي عمره ما تخلى على حب الوقوف قدام الكاميرا. مؤخرا، رجع للسينما بتجربة جديدة مع المخرج المغربي محمد مفتكر، وهاد الخطوة كتبين أنه ديما باغي ينوع في اختياراتو الفنية ويستكشف أدوار وتجارب مختلفة. ماشي من داك النوع لي كيلصق في بلاصة وحدة.

وأنشطتو الأخيرة شاهدة على حضورو الموسيقي المتواصل في بزاف ديال المدن المغربية بحال الرباط، والدار البيضاء ومراكش. هادشي كلو في إطار مشروع كبير باش يوصل كناوة لجمهور أكبر، ويوريهم كيفاش هاد الموسيقى تقدر تندمج مع أنماط عصرية بلا ما تفقد الروح ديالها. صراحة، فنان وازن وعندو رؤية، وواش كاين شي فنان آخر كيقدر يجمع بين هادشي كامل بهاد الإتقان؟