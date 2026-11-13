فيلم السقا وياسمين عبدالعزيز "خلي بالك من نفسك"، طالع تريند فـ "يانغو بلاي" بمصر!

ترفيه

فيلم "خلي بالك من نفسك" لي فيه أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، طلع هو النمرة واحد فليستة الأعمال لي تافرجو فيها الناس بزاف فـ"يانغو بلاي" فمصر.

هاد النجاح الجماهيري الكبير ديال الفيلم جا من بعد ما دار حالة فصيف 2026 فالسينمات، وقرب يجيب 91 مليون جنيه من نهار بدأ العرض ديالو فـ 22 يوليوز.

قصة الفيلم دايرة على "علاء"، واحد مذيع ديال الراديو عندو عقدة الخوف من الارتباط، وكاتسالي العلاقات ديالو على أسباب واهية. ولكن كلشي كيتبدل فاش كيتلاقى بـ "فريدة" وكيصدم فاش كيعرفها من كبار تجار السلاح، وكاتجبرو يتزوجها باش يدخل فصراعات ومغامرات خطيرة.

أحمد السقا فـ هاد الفيلم بان بطريقة مغايرة تماماً على الأدوار ديال الأكشن لي موالفين نشوفوه فيهم، وهاد المرة جا بشخصية مختلفة وجديدة عليه. طلع علينا بشخصية مذيع راديو متخصص فـ نصائح الحب والبنات، بحال الإعلامي الشهير أسامة منير، وهادشي كيعطي للفيلم لمسة كوميدية واعرة بزاف .

ومع السقا وياسمين عبدالعزيز، كاينين حتى لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، وزيد عليهم بزاف ديال ضيوف الشرف لي دارو ظهور مميز. الفيلم كتبو شريف الليثي، أخرجه معتز التوني، ومن إنتاج سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

ولكن السقا ماوقفش غير هنا، حيت تعاقد مؤخراً على فيلم جديد سميتو "الأساتذة" لي غايجمعو مع محمد إمام، ومن إنتاج المنتج محمد رشيدي. محمد إمام كشف الخبر مؤخراً فمنشور على حساباتو الشخصية فمواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر فيه على فرحتو بالتعاون مع السقا.

الفيلم "الأساتذة" من إخراج أحمد خالد موسى، كتبو محمد الدباح، ومن إنتاج "رشيدي فيلمز" للمنتج محمد رشيدي. وباين أن جلسات التحضير غايبداو قريب باش يستقرو على باقي الممثلين، قبل ما تبدأ مرحلة التصوير فالفترة الجاية.

وعاد تعاقد السقا على مسلسل درامي جديد سميتو "كتف في كتف"، غايشارك معاه البطولة أحمد غزي، وهاد الثنائي غايتنافسو بيه فسباق رمضان الجاي 2027. المسلسل كتبو مهاب طارق، أخرجه شادي عبد السلام، ومن إنتاج شركة الصباح.

هاد السقا غير خدام، ما كيخلي حتى شي فرصة تضيع! ياكما كيقدر يوفق بين هادشي كامل؟