فرح الفاسي طاحت على تكريم زوين فمهرجان طنجة

ترفيه

الفنانة المغربية فرح الفاسي، عبرات على السعادة والفخر ديالها بالتكريم اللي خداوه ليها فمهرجان السينما بمدينة طنجة. هاد اللحظة الزوينة جات باش تعترف بالمسار الفني ديالها وإسهاماتها فالساحة السينمائية المغربية.

فرحاتنا "فرح" ما قصراتش وبارطاجات هاد التتويج المستحق مع جمهورها و"فولورز" ديالها اللي كيتتبعوها فالسوشيال ميديا. بينات بوضوح الامتنان الكبير ديالها لهاد الالتفاتة الفنية اللي وصفاتها بالتحفيز الجديد. هي اعتبرات بلي هاد التكريم ماشي غير تشريف، ولكن حافز قوي باش تزيد تعطي أكثر وتقدم أعمال فنية اللي تكون ديما فالمستوى وتلبي تطلعات الجمهور اللي ديما مساندها.

هاد الاحتفاء كيجي كتقدير للمجهودات الكبيرة والمسيرة الفنية اللي طبعات عليها الفنانة فرح الفاسي. راه شاركات فعدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللي قدرات من خلالها تبرز الموهبة الفنية ديالها وتاخد بلاصة خاصة فقلوب المغاربة.

مهرجان السينما بطنجة كيأكد مرة أخرى المكانة ديالو كموعد فني مهم، اللي الهدف ديالو هو يحتفل بالتجارب السينمائية المغربية ويشجع الفنانين والمبدعين. ديما كنشوفو فيه أجواء كتجمع بين الاعتراف بالعطاء الفني وتشجيع الإبداع المستمر.

واش كيبان ليكم هاد التكريم جا فبلاصتو؟ بصحتها وفرحتها!