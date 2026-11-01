حفيد عمر الشريف غادي يدير حالة فـ'Crazy Rich Arabs' فْهوليوود!

ترفيه

واخيراً، عمر الشريف الأبن، حفيد النجم العالمي الأسطوري عمر الشريف، غادي يخوض تجربة سينمائية عالمية جديدة ومختلفة تماماً فـهوليوود. الفيلم سميتو “Crazy Rich Arabs” وهو كوميديا رومانسية مستقلة، والتصوير ديالو غادي يبدا فْمدينة لوس أنجلوس الأمريكية فالأسبوع اللي كيلي نشر الخبر (الجمعة 30 أكتوبر 2026).

الفيلم باين عليه شي حاجة كتحمق، حيت ماغاديش يبقى غير فالصور النمطية اللي ولفنا السينما الأمريكية تقدمها على الشخصيات العربية. لا، هاد العمل غادي يحط الشخصيات العربية الأمريكية هي محور الأحداث والقلب ديالها، وهادي خطوة واعرة باش نشوفو وجوهنا الحقيقية على الشاشة الكبيرة.

عمر الشريف الأبن ماشي غير غادي يمثل، بل عندو جوج أدوار مهمة فهاد المشروع الواعد. الدور الأول هو أنه غادي يمثل شخصية “شاي”، اللي خدام فْكراء الوحدات السكنية عن طريق واحد التطبيق. هاد الشخصية غادي تكون جزء من شبكة علاقات معقدة فيها الحب والضحك وأسرار عائلية كتكشف على التباينات الثقافية بين المجتمع العربي والأمريكي. أما الدور الثاني والمهم بزاف، هو أنه مشارك فالإنتاج التنفيذي للفيلم، يعني ماشي غير واقف قدام الكاميرا، بل حتى وراها كيساهم فصناعة هاد العمل.

شنو هي الحكاية؟

القصة كتدور على “يوسف” اللي كيلعب الدور ديالو وليد شايا، وهو موسيقي محافظ من بيروت. يوسف غادي يسافر للوس أنجلوس باش يتزوج من “ريما”، اللي كتلعب الدور ديالها صوفيا كونات. ولكن الرحلة ديالو كتعترضها واحد العقبة كبيرة، وهو خو ريما الحريص على حمايتها، وكيلعب دورو جورج خوري. ولكن الأحداث غادي تولي حامضة وماتوقعاتش فاش يوسف غادي يكتشف بلي عندو واحد التوأم توأم طبق الأصل، ضاع منو سنين هادي.

وليد شايا هو اللي كيلعب شخصية التوأم هو الآخر، وهذا التوأم هو محامي طلاق غني وخدّام فْهوليوود. هنا كتبدا السلسلة ديال المواقف المعقدة والكوميدية فاش الأخوين غادي يقرروا يبدلوا الهويات ديالهم. الأحداث كتخلط بين الرومانسية والأسرار العائلية وصدامات الثقافات. وكيبانوا شخصيات أخرى مهمة بحال “ليلى”، اللي كتلعب الدور ديالها مايا طنوس، وهي صديقة قريبة لواحد من الأخوين ومالكة صالة فْبيفرلي هيلز، وطبعاً كاين معانا “شاي” اللي كيلعبو عمر الشريف الأبن.

شكون ورا الكاميرا؟

الفيلم كيشرف على الإخراج ديالو بيتر تكلا، والسيناريو كتبوه وليد شايا وجيمي موناك. وبالنسبة للإنتاج التنفيذي، كاينين وليد شايا وعمر الشريف الأبن بجوج. والفيلم كيجمع كوكبة من الممثلين العرب والأمريكيين، من غير عمر الشريف الأبن و وليد شايا، كاينين وسام أصغري، وآرون قادر، وكوروش بارسابور، ولارا جيه باري، وسارة سيادات، وجورج خوري، بالإضافة لصوفيا كونات ومايا طنوس. هاد التشكيلة كتوعد بعمل قوي ومتكامل فنياً.

بصمة عربية بعيدة على الكليشيات

وليد شايا، واحد من صناع الفيلم، وضح بلي الهدف من هاد العمل هو يعالج النقص الكبير اللي كان ديماً فْتمثيل شخصيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهوليوود، وخصوصاً فالأدوار الرئيسية. صراحة، شي حاجة كانت خاصها تدار من شحال هادي! فاش كتقدم شخصيات عربية أمريكية فْواجهة عمل كوميدي رومانسي، هادشي كيعطي للجمهور منظور جديد ومختلف على داكشي اللي موالفين يشوفوه.

شايا زاد ووضح بلي صناع الفيلم باغيين يبرزوا الشخصيات العربية بالضحك والاحتفاء بالثقافة ديالنا، بعيداً على داكشي النمطي والسطحي اللي تعودنا عليه. الهدف هو تقديم قصة إنسانية كتهضر على الحب والعائلة والمعنى الحقيقي للحياة الغنية، ماشي غير الفلوس كيفما كيقول العنوان. هاد الفيلم باين عليه غادي يجي يقلب الطاولة، و حنا مستعدين نشوفو شي حاجة كتشبه لينا!

واش مستعدين لشي كوميديا رومانسية بطعم عربي أصيل فْهوليوود؟