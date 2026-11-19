ترفيه

الخميس 19 نونبر 2026، الفنانة غادة طلعت كانت ضيفة على برنامج 'عيش صباحك' اللي كيقدموه يوسف التهامي وفانا إمام. غادة حكات على آخر أعمالها الفنية، وبالأخص الدور ديال 'نوال' في مسلسل 'لعبة جهنم' اللي شاركت فيه مع الفنان محمد فراج.

غادة كتحمق على هاد المسلسل لعدة أسباب. أولها الخدمة مع المخرج إسلام خيري، اللي ماشي أول مرة كيتعاونو، وثانيها بلي القصة ديالو كاتهضر على 'مأساة كبيرة وواقع وخطر حولنا كلنا'. ولكن اللي زاد كمل عليها هو وجود محمد فراج كبطل. قالت غادة بلي فراج هو 'أشطر حد في التقمص' وهذا خلاها متأكدة بلي المسلسل غادي ينجح. بصراحة، شكون اللي ما كيتصدمش من تمثيل فراج؟ حتى هي منين شافتو كيدخل للشخصية ديالو، تخضات وما عرفات ما تقول، ولكن خداتها تحدي باش تكون فنفس المستوى ديالو.

وعلى شخصية 'نوال'، غادة أكدات بلي ذاكرتها مزيان وحبتها وصدقاتها. قالت بلي نوال ماشي 'ست طماعة' كيف كيشوفوها شي وحدين، ولكن هي ضحية ظروف قاسية. تخيلو معايا كانت باغا تكسب رزقها بالحلال، ولكن راجلها دمرها والدنيا سدات ف وجهها. شحال من واحد منّا كيشوف غير القشرة وما كيعرفش الظروف اللي دفعات الإنسان باش يتصرف بطريقة معينة.

الفنانة كتشوف بلي بزاف ديال الناس مازال كيصنفوا الممثل على حسب الدور اللي كيقدمو، وهذا اللي خلاها دير أدوار متنوعة باش تبين القدرات ديالها. ومؤخراً، ترشحات لفيلم رعب سميتو 'الساعة 12' من إخراج محمد بكير و بطولة الفنان طارق لطفي. هادشي كامل جا من بعد الدور ديالها في 'لعبة جهنم'.

ولكن ماشي كلشي وردي فهاد المهنة. غادة طلعت كشفت بلي بقات ست سنين كتفكر قبل ما تدخل لمجال التمثيل حيت كانت 'مرعوبة أحسن أنجح ويبقى عليا مسؤولية' و خايفة من الشهرة. قالت بلي أخطر حاجة في التمثيل هي بلي هاد المهنة 'غدارة'، من بعد كل نجاح كترجع عاطل وكتسنى دور جديد. وقالت بلي ماشي ساهل عليها تقلب على الخدمة بالطرق العادية، ولكن ديما كتحاول تكون واجدة للفرصة.

وختاماتها كانت بتلميح على مشاركة في موسم دراما رمضان 2027 فواحد المسلسل الشعبي مع نجم كبير، ولكن التفاصيل بقات فالسري. يالاه، شكون فيكم بغا يعرف شكون هاد النجم؟