ترفيه

الفنان باسم سمرة قرر يختم عام 2026 بقوة وغادي يكون حاضر بقوة فالسّينما بثلاثة أفلام جديدة غادي يتلاحو قبل نهاية العام. هادشي ماشي ساهل وكيوري بلي باسم داير خدمتو مزيان باش يمتع الجمهور قبل ما العام يسالي.

البداية غادي تكون مع فيلم "كريبتو" اللي كيبدا يعرض ف قاعات السّينما اليوم 19 نونبر. الفيلم كيبان كوميدي واعر، فيه باسم سمرة مع حمدي الميرغني وأوس أوس وبيومي فؤاد ومجموعة أخرى ديال الفنانين. القصة كتدور على زعيم مافيا إيطالية مات، ورجالو كيتواصلو مع ولادو اللي فمصر باش يبلغوهم بالميراث. ولكن كتوقع الفوضى وملي جوج مصريين كيعوضو ولاد الزعيم وكيسافرو لإيطاليا، كيلقاو راسهم فمواقف كوميدية ماكانوش متوقعينها. بصراحة، القصة باينة فيها الضحك من الدقة الأولى!

من بعد، غادي يجي فيلم "بحر" اللي غادي يبدا العرض ديالو نهار 2 دجنبر. هاد الفيلم كيرجع يجمع باسم سمرة مع عصام عمر من جديد بعدما خدمو فمسلسل "عين سحرية" فرمضان اللي فات. هاد المرة، الأحداث كتدور فبورسعيد على شاب معاني من البطالة والمشاكل المادية، وكتدخل حياتو فقصة حب مع بنت خدامة فالسيرك. الفيلم كيتناول مواضيع الأمل والطموح فظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعيبة.

وختامها مسك، مع فيلم "بنات فاتن" اللي حتى هو غادي يتلاح فدجنبر. فيه باسم سمرة كيتلاقا مع الفنانة الكبيرة يسرا وهدى المفتي ومجموعة من الوجوه الشابة. الفيلم مبني على قصة حقيقية، وكيعاود لينا على قصة حب كتواجه بزاف ديال الصعوبات بسبب عناد العائلة وقسوة الظروف. الأسرار اللي فدار "فاتن" ممكن تقلب الموازين وتغير كلشي. باينة غتكون قصة مشوقة ومؤثرة.

باسم سمرة هاد العام باين غيشد البوز بقوة بهاد الثلاثية السينمائية. واش نتوما متحمسين تشوفو هاد الأفلام كاملة، ولا عندكم شي واحد كيبان ليكم غيكون توب؟