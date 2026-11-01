فنان «طاش ما طاش» يفك اللغز: هادي شحال كانت ميزانية الجزء الأول ديالو!

ترفيه

الميزانية ديال الجزء الأول من المسلسل الأيقوني «طاش ما طاش» ظلت غير معروفة، لكن الفنان القدير عبدالله السدحان قرر يحل لينا هاد اللغز ويشارك التفاصيل! شكون كان يتخيل هادشي؟

في واحد اللقاء الأخير ديالو، السدحان كشف باللي ميزانية أول جزء من هاد العمل الكوميدي اللي كانت حوالي 750 ألف ريال. تخيلوا معايا، هاد المبلغ قليل بزاف مقارنة بالنجاح الكبير والصدى اللي دارو المسلسل من بعد!

الفنان أكد باللي الدعم اللي كانو كياخدوه في البدايات كان محدود جداً، وفي بعض المرات كانو كيعتمدو غير على الدعم اللوجيستي، مع شي فلوس قليلة بزاف كانت كتجي من وزارة الإعلام. وهادشي كيبين لينا بلي الإبداع الحقيقي والشغف يمكن ليه يتجاوز أي عائق مالي ويصنع المعجزات.

من بعد ما المسلسل حقق نجاحا، الميزانية ارتفعت لاحقا بعد نجاح العمل. و باش يزيدو يدعمو الإنتاج ويوفرو الفلوس اللازمة، فريق العمل لجا لواحد الفكرة ذكية: هي الإعلانات اللي كتكون مدمجة وسط المشاهد، وحتى وزير الإعلام ديك الساعة كان موافق على هاد المبادرة اللي ساعدتهم بزاف.

بصراحة، هادشي كيبين لينا بلي شحال من عمل فني عظيم كيبدا من الزيرو وميزانية بسيطة، وماكيحتاجش فلوس خيالية باش يولي أسطورة ويبقى في الذاكرة. ونتوما، واش كنتو كتفكرو بلي "طاش ما طاش" بدا بهاد الميزانية المتواضعة؟