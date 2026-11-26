ترفيه

الكاتبة والمنتجة المغربية بشرى مالك، خرجات بتصريحات قوية على هامش مهرجان الدوحة السينمائي. أماليك تكلمات على مشروعها الجديد 'حياة عادية جدا' لي كيبان لينا ماشي غير فيلم وصافي، بل تجربة فنية كتجمع بين المغرب وقطر، وكتركز على القصص الإنسانية لي كتوصل لكلشي بلا حدود جغرافية. يعني بحال شي قصة ديالنا كاملين، ماشي ديال بلاصة وحدة.

هاد الفيلم، لي كانت البداية ديالو مجرد فكرة بسيطة تولدات في قطر، تحول لمشروع سينمائي كبير تطلب بزاف ديال البحث الميداني في المجتمع المغربي والقطري، والمنتجة مالك أكدات بلي كانو تحديات مالية ولوجستية كبيرة، وهذا ماشي شي حاجة غريبة على أي واحد كيخدم في المجال الفني، ولكن العزيمة كانت قوية باش يكمل الفيلم ويشوف الضو. طموحها باين وواضح: بغات الفيلم يوصل لقاعات السينما والمنصات الرقمية الكبرى، ماشي يبقى غير محصور في المهرجانات . حيت القصص لي كتوصل للجمهور الواسع هي لي كدير الفرق وكتحرك المشاعر.

بشرى مالك ماتخباتش تفاؤلها بمستقبل السينما المغربية، وقالتها بصريح العبارة وبلا لف ولا دوران بلي المغرب 'هوليود العرب'. يا سلام على هاد التقدم لي كنشوفو فيه! هاد التفاؤل مبني على الكفاءات الشابة لي عندنا، لي غادين وكيتطورو في كل مرة، وعلى الإنتاجات المغربية لي ولّات كتوصل لمهرجانات عالمية كبيرة. شي حاجة لي كتفرح بصح وكتخلينا نقولو راه جايين القدام.

المنتجة مالك دعات إلى تنويع الإنتاج السينمائي وعدم الاكتفاء بالكوميديا والأعمال التجارية، حيت السينما فن وكتطلب تنويع في المواضيع والقصص لي كتلامس الواقع ديالنا. وزيد عليها، خاصنا نخدمو حتى على الجمهور ديالنا باش تكون عندو ذوق فني رفيع يقدر يستوعب جميع أنواع الأفلام، ماشي غير لي كضحك أو كدير البوز.

فيلم 'حياة عادية جدا'، كيف قالت بشرى مالك، ماشي غير حكاية مغربية أو قطرية، إنما 'تجربة إنسانية' كتهضر على البحث عن الجذور واكتشاف الذات. يعني قصة عالمية كتوصل لأي واحد فين ما كان، حيت المشاعر والبحث عن الهوية مافيهمش جنسية ولا ثقافة معينة.

بصراحة، هادشي لي كادير بشرى مالك هو لي كيخلينا نفتاخرو بالسينما ديالنا ونشجعو أي مبادرة كتمشي فهاد الاتجاه. ونتوما، واش متفقين معاها بلي المغرب بصح هو 'هوليود العرب'؟