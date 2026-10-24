Yahir rompe el silencio sobre el estado de su voz y el problema de salud que enfrenta

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Yahir habló sobre su voz después de que los comentarios sobre su calidad vocal hicieran eco en redes sociales. El cantante explicó que existe un problema de salud detrás de los comentarios negativos que empezaron a sonar fuerte cuando estuvo en La casa de los famosos México, específicamente después de cantar junto a Víctor García.

En aquel momento, el público no solo cuestionó lo que estaba pasando con su voz, sino que también se preguntaron por qué alguien con su trayectoria como cantante no organizaba ninguna actividad musical para interpretar canciones dentro del reality. Lo que la audiencia ignoraba es que el artista estaba enfrentando una situación médica que afecta directamente su herramienta de trabajo.

El diagnóstico detrás de la ronquera

El intérprete de La locura aclaró que padece de un tipo de reflujo silencioso. Según explicó en el aeropuerto de la Ciudad de México, este problema no se siente físicamente, pero tiene un impacto directo en las cuerdas vocales. De hecho, señaló que el efecto principal es amanecer ronco, algo que le sucedió repetidamente mientras participaba en el programa de televisión.

Yahir aseguró que ya se está tratando el reflujo y que va mejorando rápidamente.

El regreso a los escenarios

Recientemente, Yahir volvió a subir a un escenario para acompañar a Edén Muñoz en una presentación. Durante este show, interpretaron un tema del compositor Joan Sebastian; después, en el aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante dejó clara su respeto por el legado musical del autor. A pesar de este regreso, las críticas sobre la calidad de su voz volvieron a hacer eco en las redes sociales, lo que obligó al artista a dar más detalles sobre su estado actual.

El cantante reveló que antes de entrar al reality show no tuvo presentaciones durante un mes. De hecho, el show con Edén Muñoz fue el primero que realizó después de haber pasado cuatro meses sin presentarse en vivo.

El plan de recuperación y estudios médicos

Yahir compartió que toma clases con su maestra de canto. Además, mantiene una comunicación constante con su gastroenteróloga para monitorear el reflujo que afecta sus cuerdas vocales.

Como parte de su proceso de salud, el artista informó que en los próximos días se someterá a nuevos estudios médicos . No obstante, quiso tranquilizar a sus seguidores aclarando que no tiene ninguna enfermedad grave en las cuerdas vocales. Fue enfático al decir que no tiene pólipos ni quistes, y que por lo tanto no hay nada que requiera una intervención quirúrgica.

El cantante cerró el tema asegurando que todo va a estar muy bien y que hay que seguir trabajando.