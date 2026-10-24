Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas y advierte consecuencias legales

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Poncho de Nigris se puso serio y lanzó una advertencia directa tras denunciar que comenzaron a circular fotografías suyas desnudo en internet. El influencer regiomontano dio a conocer la situación el pasado 22 de octubre de 2026, asegurando que estas imágenes fueron captadas sin su autorización y que está totalmente dispuesto a tomar medidas legales contra quien haya cometido esto.

El empresario utilizó su cuenta de X para dejar claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. A través de sus mensajes, advirtió que buscará a la persona responsable de compartir el material, ya que considera que lo ocurrido es una invasión total a su vida privada. El tono fue contundente al asegurar que llegaría a las últimas consecuencias con quien filtró las fotos.

Poncho de Nigris es una personalidad de la televisión y el internet en México, conocido por conducir diversos programas en la cadena Multimedios Televisión y por su participación en el reality La Casa de los Famosos México.

El misterio del spa

La polémica se centró en cómo se obtuvieron estas imágenes. Según explicó el conductor, todo sucedió durante una visita a un spa, donde aparentemente alguien aprovechó el momento para fotografiarlo sin su consentimiento. Aunque el influencer compartió su inconformidad, hasta el momento no ha identificado cuál es el establecimiento donde ocurrió la filtración ni ha señalado a una persona específica como la responsable de tomar las fotos.

En un segundo mensaje publicado en sus redes, insistió en que no es válido que se realicen este tipo de acciones y reiteró su intención de esclarecer lo sucedido. Aseguró que, dado que estaba en un spa y al parecer lo capturaron sin permiso, va a ir tras los responsables de la filtración.

Sin embargo, hay varios cabos sueltos en la historia. No se ha revelado la fecha exacta en la que fueron tomadas las fotografías ni se sabe quién tuvo acceso al material antes de que apareciera en las redes sociales. Tampoco se ha confirmado si las imágenes fueron tomadas con un celular u otro dispositivo, ni si existe alguna prueba técnica que permita identificar al culpable.

Reacciones y el marco legal

Como era de esperarse, la denuncia cayó en terreno dividido entre los usuarios de internet. Mientras algunos seguidores consideraron que el conductor debe acudir inmediatamente a las autoridades para denunciar el delito, otros fueron más escépticos. Hubo quienes cuestionaron si lo ocurrido es real e incluso se lanzaron especulaciones sobre si todo se trata de una estrategia publicitaria para llamar la atención. No obstante, no existen pruebas que sustenten que sea un montaje, por lo que estas versiones se quedan solo en comentarios de internautas.

Este caso pone el foco en la gravedad de difundir contenido privado sin consentimiento. En México, este tipo de conductas están reguladas por la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la violación a la intimidad sexual, protegiendo tanto a hombres como a mujeres.

De acuerdo con el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento puede castigarse con penas que van de tres a seis años de prisión, además de sanciones económicas. La ley también contempla castigos para quienes obtienen y exponen este material.

Para que lo denunciado por De Nigris se clasifique legalmente como un delito, las autoridades tendrían que analizar las circunstancias exactas en que se obtuvieron las fotos y el contenido real de las mismas. El hecho de que alguien aparezca desnudo en una imagen no implica automáticamente que se haya cometido la violación a la intimidad sexual, ya que cada caso debe analizarse según las disposiciones legales vigentes.