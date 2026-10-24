Los villanos más icónicos de Guillermo García Cantú: del fraude a la ambición

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Guillermo García Cantú tiene un don para ser el villano que todos amamos odiar. Actualmente se encuentra haciendo la vida imposible a Cristina y Ariel en la telenovela Infinito Amor, donde interpreta a Johnny y se apoya en aliados como Arsenio, Amanda y Malaquías para armar sus planes.

Comenzó su carrera en los melodramas en 1985, pero en 1994 cuando se volvió un rostro recurrente en este género al interpretar a Bernardo Duarte en Marimar, un hombre corrupto y fraudulento.

Un año después, en Acapulco, cuerpo y alma, dio vida a Marcelo, un hombre que no tuvo piedad al traicionar a su propia familia. La racha de maldad continuó en 2005 con La madrastra, donde fue el villano principal bajo el nombre de Demetrio Rivero.

Tres años después, en Fuego en la sangre, interpretó a Fernando Escandón, un personaje movido totalmente por la manipulación y la ambición. Ya en tiempos más recientes, en 2023, sorprendió como Ramsés Torrenegro en El Amor Invencible, uno de los personajes más ovacionados por el público.

En 2026, en Hermanas, un amor compartido, interpretó a Silverio Bernstein, quien, pese a ser un padre de familia ejemplar, ocultaba un lado oscuro y malvado.

La verdad es que García Cantú ya tiene el manual de cómo ser el malo perfecto. ¿Cuál de todos estos personajes les ha caído peor?