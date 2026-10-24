La mansión de Juan Gabriel sale a la venta por más de 700 millones de pesos

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La casa que perteneció al cantautor mexicano Juan Gabriel en Sunshine Ranches, Florida, salió al mercado inmobiliario con un precio de 38.9 millones de dólares. La propiedad, que es comercializada por The Earnest Group y Tommy Crivello, tiene más de cuatro hectáreas de terreno y es básicamente un complejo de súper lujo.

El lugar está diseñado para que nadie te moleste y para armar las fiestas más épicas. Tiene unos 2 mil 177 metros cuadrados construidos, repartidos en seis estructuras diferentes. La casa principal tiene acabados de ladrillo estilo Chicago, cocina de chef y cinco recámaras, todas con su propio baño.

Pero lo más impresionante es el resto del complejo. Tiene una casa de huéspedes con tres habitaciones y una casa club que incluye cine privado, área de juegos, bar completo y un centro de bienestar con sauna, baño de vapor, tina de agua fría y sala de masajes. O sea, tienes el spa en tu propia casa.

Para los que aman el deporte, la propiedad cuenta con un gimnasio y complejo deportivo techado con aire acondicionado de casi 1,000 metros cuadrados. Incluye una cancha de baloncesto con piso profesional, vestidores, salas de conferencias y un balcón de observación. El espacio es tan grande que podría servir como museo privado, foro de eventos o para guardar una colección de autos.

En total, la casa tiene ocho habitaciones, 13 baños y una cochera para ocho vehículos con elevador, además de un sistema de seguridad perimetral súper avanzado. Es una de las joyas inmobiliarias más destacadas de la región.

La propiedad no ha estado libre de drama. En 2015, Joao Aguilera demandó a su hermano Iván Aguilera, quien es el heredero universal del cantante, porque puso en duda que la firma de Juan Gabriel en los papeles de transferencia fuera real. Joao quería anular el trámite para que la casa regresara al patrimonio legal del cantante.

Después de dos años de peleas en los tribunales, Joao decidió retirar la demanda en 2017. Esto dejó la propiedad sin disputas legales pendientes y permitió que la titularidad permaneciera dentro de la administración del patrimonio heredado, abriendo la puerta a su posterior venta.

Con ese precio, ¿quién se animará a comprarla o ya nos estamos imaginando que es el sueño imposible?