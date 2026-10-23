Sebastián Rulli demanda a Cecilia Galliano por la manutención de su hijo

Entretenimiento

Sebastián Rulli demandó a su exesposa, la conductora Cecilia Galliano, para solicitar un ajuste en el acuerdo de manutención de su hijo en común, Santiago.

El actor explicó que actualmente realiza un doble pago de manutención. Esto sucede porque cumple con el acuerdo establecido en México, pero al mismo tiempo cubre los gastos de Santiago, quien tiene 16 años y estudia en Estados Unidos. Rulli aclaró que su objetivo no es dejar de cumplir con sus obligaciones económicas, sino modificar el convenio que firmó con Galliano tras su separación.

Por su parte, Cecilia Galliano apareció en una entrevista en el programa Hoy donde le preguntaron sobre su hijo. En lugar de reaccionar a la demanda legal, la conductora se enfocó en la vida personal del joven, contando que Santiago ya no tiene novia y que está concentrado en sus estudios en Estados Unidos.

Galliano mencionó que siempre está presente para darle los consejos adecuados según su edad y que está disponible para lo que su hijo necesite. Hasta el momento, no ha dado una respuesta oficial sobre el proceso legal iniciado por el actor.

Para ponerse en contexto, la pareja se casó en 2008 y tuvieron a Santiago en 2010, pero su matrimonio terminó en 2011 después de casi tres años juntos.