Manuel 'El Flaco' Ibáñez fue hospitalizado y necesita donadores de sangre

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El actor Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez fue internado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México. La noticia se volvió tendencia el viernes 23 de octubre luego de que se solicitara apoyo para conseguir donadores de sangre para el comediante.

Los conductores deportivos de Televisa, Antonio de Valdés y Enrique Burak, usaron sus cuentas de X para pedir ayuda y alertar sobre la situación. Burak informó que el actor se encontraba delicado de salud. Aunque no se ha revelado oficialmente el padecimiento o la causa exacta de su hospitalización, el actor ha explicado en otra ocasión la razón médica por la que bajó de peso: "Me tronó toda la masa muscular".

El Flaco Ibáñez es una figura emblemática de la comedia mexicana con décadas de trayectoria. Es especialmente reconocido por su papel de Jorjais en la serie Vecinos y por sus participaciones en el Cine de Ficheras, donde trabajó en cintas como La taberna del pulque, La pulquería ataca de nuevo y Lagunilla, mi barrio.

Además de su trabajo en el cine y el teatro, ha dejado huella en diversas telenovelas, entre ellas Rubí, Amor real, Las tontas no van al cielo, Un gancho al corazón, Hasta que el dinero nos separe y Vencer el pasado. Esperemos que se recupere pronto para seguir riéndonos con sus ocurrencias.