Fuerza Regida y Bad Bunny se llevan todo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

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La noche de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 terminó con un dominio absoluto de Fuerza Regida, que se llevó ocho galardones y se convirtió en la agrupación más premiada de la gala. Muy cerca de ellos quedó Bad Bunny, quien sumó siete premios, en una ceremonia celebrada en el James L. Knight Center de Miami y conducida por Javier Poza y Carmen Villalobos.

Fuerza Regida es una banda de música regional mexicana originaria de San Bernardino, California, que ha sido pionera en el estilo de los corridos tumbados. En esta edición, el grupo concentró gran parte de su éxito en la canción Marlboro rojo, la cual fue elegida como la mejor del año en cuatro categorías distintas: Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y regional mexicano. Uno de los momentos más comentados de la noche lo protagonizó JOP, vocalista de la banda, al hacer una videollamada a sus padres directamente desde el escenario.

El despliegue de las estrellas urbanas y el pop

Bad Bunny, conocido como el rey del trap latino y una de las figuras más influyentes del rap en español a nivel global, se impuso en categorías clave a pesar de que no asistió presencialmente a la gala. El puertorriqueño ganó como Artista del año y Gira del año, además de llevarse los premios de Artista latino del año en Global 200, Artista masculino en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, Solista de Latin Rhythm y Compositor del año.

Por otro lado, Karol G también marcó la noche al no asistir, pero haciendo historia al ganar el primer premio Artista de los Fans, una categoría nueva donde el público eligió directamente a su favorito. La colombiana sumó otros reconocimientos como artista femenina del año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, y ganó el premio a la canción de Latin Pop del año con Coleccionando heridas, un tema en colaboración con Marco Antonio Solís.

Peso Pluma, quien llegó a la ceremonia como el artista con más nominaciones al sumar 17 menciones, terminó la noche con cuatro premios, entre los que destaca el de Artista Regional Mexicano del Año. De igual manera, Romeo Santos logró llevarse cuatro reconocimientos.

Homenajes y reconocimientos a la trayectoria

La gala no solo se trató de los hits actuales, sino también de reconocer el legado. Rosalía recibió el premio Salón de la Fama de manos de Juan Luis Guerra. La cantante española dedicó su premio a leyendas como Rocío Dúrcal, Daddy Yankee y Celia Cruz, y aprovechó para decirle a Guerra que sus canciones la han hecho llorar, bailar y sentirse viva, llamándolo un maestro entre maestros.

El panameño Rubén Blades fue distinguido con el premio Ícono, el cual dedicó a sus maestros, a su familia y a las diversas orquestas con las que ha trabajado, mencionando específicamente a la de Willie Colón. Por su parte, el mexicano Cristian Castro recibió el Premio a la Trayectoria, aceptándolo en nombre de la poesía y del amor romántico.

Uno de los puntos más sensibles de la noche fue el homenaje a Juan Gabriel por los diez años de su fallecimiento. El tributo estuvo a cargo de una serie de artistas que incluyeron a Yahritza y Su Esencia, Pablo Alborán, Paola Jara, Jessi Uribe y Carlos Rivera.

El show en vivo

La entrega de premios se complementó con un despliegue musical masivo. El escenario recibió a una larga lista de artistas que incluyeron a Ivy Queen, Ozuna, Wisin, Manuel Turizo, Ha*Ash, y el propio Cristian Castro. También se presentaron Kapo, Melymel, Erick Brian, Nanpa Básico, Nella, Pututi & Nesty, RIZA, SANTOS BRAVOS, Víctor Manuelle, Elvis Crespo y La Nueva Ola de la Cumbia.

La transmisión llegó a los hogares a través de Peacock y Telemundo, cerrando la noche de premiación.