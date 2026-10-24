Dragon Ball Super: Beerus llega a streaming, pero hay un problema con el doblaje latino

Entretenimiento

Los fans de Dragon Ball ya pueden seguir el regreso de Goku en Dragon Ball Super: Beerus, pero hay un detalle importante: la falta de doblaje latino en la plataforma oficial. Hasta el momento, solo se ha confirmado la disponibilidad del audio original en japonés con subtítulos en español latino, dejando fuera la pista de audio doblada que tantos seguidores esperan.

Dragon Ball Super es una serie de anime creada por Akira Toriyama y producida por Toei Animation. Se trata de la secuencia del manga original de Dragon Ball y de la serie Dragon Ball Z, con el primer enredo nuevo en dieciocho años.

Dónde ver la serie en México

El remake de Dragon Ball Super: Beerus llegó a Crunchyroll el 11 de octubre de 2026. Esta es la opción confirmada para quienes quieran seguir la historia en Latinoamérica, ya que la plataforma cuenta con una página dedicada a la serie en su catálogo regional.

Por otro lado, el título también figura en el catálogo internacional de Netflix. Sin embargo, la disponibilidad de este servicio varía considerablemente según el país. En el caso específico de México, la página de Netflix indica actualmente que el título no se puede ver. Debido a esto, es fundamental revisar qué ofrece cada servicio de streaming en la región antes de contratar una suscripción, ya que el acceso no es uniforme.

El misterio del doblaje latino

En la ficha técnica disponible para Latinoamérica en Crunchyroll, se especifica que el audio está en japonés y que cuenta con subtítulos en español latino. No aparece una pista de audio en español latino, por lo que por ahora esta opción permite seguir la historia con subtítulos.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial confirmada para el estreno del doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus. La plataforma no ha anunciado cuándo podría añadirse esta función, ni se puede asegurar que el doblaje llegue siquiera después de que termine la emisión de todos los episodios. No hay una confirmación oficial al respecto, por lo que la recomendación es monitorear constantemente las fichas de la serie y los anuncios oficiales de las plataformas para detectar cualquier cambio.

De qué trata esta versión de Beerus

Este proyecto no es solo una repetición, sino una versión mejorada de la saga. Incluye escenas nuevas, recursos de animación actualizados y una narración renovada. Para quienes ya conocen la historia, es una oportunidad de volver a uno de los momentos clave en la evolución de Goku y Vegeta, mientras que para los nuevos espectadores funciona como una introducción al mundo de Beerus.

La trama retoma el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción del Universo 7. Después de pasar un largo periodo dormido, este poderoso personaje escucha una profecía sobre un rival capaz de enfrentarlo. Esto lo impulsa a comenzar una búsqueda del guerrero conocido como el Dios Super Saiyajin.

Esta travesía lo lleva directamente hacia Goku y sus amigos, quienes se verán obligados a luchar contra un enemigo cuyo poder es muy superior a cualquier cosa que hayan enfrentado antes. En este proceso, Whis, el asistente de Beerus, juega un papel fundamental en el desarrollo de la historia.

Para evitar confusiones al reproducir un capítulo, la forma más segura es entrar a la ficha oficial del anime en la plataforma elegida y revisar la sección de audio y subtítulos. Si únicamente aparece el japonés como idioma de audio, el episodio definitivamente no cuenta con doblaje latino en esa versión. Quienes busquen actualizaciones pueden consultar Crunchyroll Noticias o las páginas oficiales de Netflix.