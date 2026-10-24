Michelle Vieth busca medidas de protección contra Héctor Soberón por violencia digital

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La actriz Michelle Vieth solicitó medidas de protección urgentes contra su expareja, el actor Héctor Soberón. A través de un comunicado emitido por su equipo jurídico el 15 de octubre de 2026, se informó que la solicitud se debe a presuntas conductas de violencia de género, digital y mediática por parte del actor.

Para formalizar este proceso, sus representantes legales acudieron ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El objetivo es que las autoridades intervengan debido a las declaraciones públicas que Soberón ha realizado sobre el abuso del que Vieth fue víctima y el material íntimo vinculado a esos hechos.

El impacto de las redes sociales

La representación legal de la actriz sostiene que Héctor Soberón continúa abordando el tema a través de su cuenta de Instagram. Además, señalan que ha utilizado entrevistas y publicaciones en Facebook, YouTube y otras plataformas digitales para hablar del asunto.

Según el comunicado, en estas intervenciones el actor menciona a Michelle Vieth por su nombre y llega a cuestionar la edad que ella tenía cuando ocurrieron los hechos, desacreditándola en el proceso. El equipo jurídico advierte que este tipo de declaraciones provocan que los usuarios de internet busquen, comenten y vuelvan a difundir el material íntimo.

Esta situación, aseguran los abogados, prolonga la afectación a la actriz y la expone a una revictimización constante. Con esta acción legal, Vieth busca detener estas conductas, evitar que se repitan y proteger su dignidad, así como su intimidad y honra. De paso, la actriz pretende visibilizar los mecanismos legales que existen para otras personas que sean víctimas de violencia digital.

La respuesta de Héctor Soberón

La defensa de la actriz precisó que ahora corresponde a la autoridad judicial evaluar la petición y resolver lo conducente, manifestando respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas.

En el mismo comunicado, Michelle Vieth hizo un llamado directo a los medios de comunicación y a la ciudadanía. Pidió que se abstengan de buscar, reproducir o compartir cualquier material íntimo relacionado con el caso, subrayando que la difusión de dicho contenido causa daño y puede ser considerada un delito.

Por su parte, Héctor Soberón respondió al comunicado señalando que la actriz tiene todo el derecho de solicitar tutela judicial. El actor aseguró que no ha emitido ninguna comunicación referente a ella y afirmó que es respetuoso de las leyes mexicanas, de la igualdad de derechos y de la imparcialidad de las autoridades judiciales.

Un conflicto de décadas

Este enfrentamiento tiene raíces profundas que se remontan al año 2004. En aquel entonces, se difundió un video íntimo de Vieth apenas unas semanas después de que terminara su matrimonio con Soberón. Desde ese momento, el caso ha sido fuente de controversia y declaraciones opuestas entre ambos.

Michelle Vieth ha señalado a su expareja como el responsable de grabar y divulgar el material sin su consentimiento. En contraste, Soberón ha negado reiteradamente haber participado en la filtración, sosteniendo que estas acusaciones han perjudicado tanto su vida personal como su carrera profesional.

La relación entre los actores inició en 1997 mientras grababan la telenovela Mi pequeña traviesa. En ese momento, Vieth tenía 16 años y Soberón 32. Contrajeron matrimonio en 2001 y se separaron pocos años después, en una relación que siempre estuvo marcada por la polémica.

La difusión del video se convirtió en uno de los episodios más recordados de la televisión mexicana debido a la exposición pública de la intimidad de la actriz. Con el paso de los años, el tema ha vuelto a la conversación pública a raíz de las declaraciones de ambos. Cabe recordar que en 2023, Soberón ofreció una disculpa pública por si algunos de sus comentarios anteriores habían ofendido a Vieth, aunque mantuvo que no estuvo involucrado en la difusión del video.