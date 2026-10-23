La metamorfosis de Ninel Conde: así es el camino del 'bombón asesino' hacia su nueva imagen

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Ninel Conde se muestra feliz con cada arreglo estético al que se somete. La artista presume en Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, cada cambio en su aspecto, desde los retoques más sutiles hasta transformaciones completas que ella misma describe como una metamorfosis. El resultado es evidente: quien era la estrella de Rebelde en 2006 es hoy una persona distinta, centrada en una imagen que ella defiende a capa y espada.

El despliegue de su nueva imagen llegó al máximo nivel en la alfombra roja de los Premios Billboard. Para este evento, Ninel optó por aclarar el tono de su cabello, buscando que armonizara con el color de sus ojos. Este detalle es clave, ya que hace unos meses la cantante estrenó ojos claros tras someterse a una queratopigmentación.

La queratopigmentación es un procedimiento oftalmológico consiste en la aplicación de pigmentos directamente en la córnea para modificar la apariencia del ojo. La cantante realizó este proceso en 2025 y, según sus propias declaraciones en una serie de fotografías tituladas Metamorfosis, tiene la intención de realizarse un nuevo retoque de este mismo procedimiento para seguir transformando este rasgo de su rostro.

Pero el cambio de mirada no es lo único en su lista de modificaciones. A lo largo de los años, la diferencia entre la Ninel de hace dos décadas y la actual se nota principalmente en la estructura de su rostro, específicamente en el volumen de sus labios y la forma del rasgado de sus ojos. Aunque siempre ha mantenido un estilo de vida saludable y una rutina de ejercicio, los retoques estéticos han sido el motor principal de su evolución visual.

Para mantener su apariencia, Ninel aplica una rutina de cuidados faciales que combina la disciplina con la tecnología. Entre sus hábitos diarios destaca el uso de agua de rosas y diversas cremas. Sin embargo, el punto fuerte de su cuidado es la radiofrecuencia facial. Este tratamiento funciona mediante la emisión de ondas electromagnéticas que calientan de manera controlada las capas profundas de la piel para mejorar su apariencia.

Además de los cuidados en casa y las clínicas, la artista recurre a sesiones de bronceado artificial. Recientemente pasó tiempo en Miami para este fin, después de haber estado varias semanas en Bogotá, Colombia, donde participó en la grabación del reality de cocina Top Chef VIP de Telemundo.

La postura de Ninel frente a quienes critican sus cambios es tajante. Aunque admite que en el pasado le afectaban los comentarios negativos, ahora asegura que está conforme con su aspecto y que el odio o las burlas en redes sociales no le interesan. Su filosofía es simple: si la persona que critica es fea, la opinión no cuenta.

En diciembre de 2025 compartió que, como está de moda lo de la costilla, a lo mejor se aventaba una remodelación costal.

Ninel ha hablado públicamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y ha defendido su decisión de recurrir a ellos.