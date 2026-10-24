Tierra de amor y coraje rompe el molde: primero en streaming y luego en la tele abierta

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La industria de las telenovelas en México acaba de dar un giro que nadie veía venir. Una producción de Televisa decidió que el estreno en streaming fuera el primer paso, dejando que el público empezara a consumir la historia en digital antes de que llegara a la televisión abierta. Esta estrategia rompe con la tradición de décadas donde producciones icónicas como Rubí, La madrastra y Destilando amor se estrenaban primero en la tele y luego, si tenían suerte, terminaban en catálogos digitales o retransmisiones.

La nueva apuesta es Tierra de amor y coraje, el nuevo melodrama de José Alberto Castro. La producción permitió que una misma historia encontrara públicos con hábitos distintos. Quienes prefieren maratonear desde el celular o la computadora pudieron entrarle a la trama primero, mientras que los fieles de la programación nocturna tuvieron que esperar un poco más para verla en la pantalla grande de su casa.

El calendario del estreno

El camino de esta producción empezó fuera de las fronteras. En Estados Unidos, la telenovela aterrizó en ViX el 7 de agosto, lanzando cinco episodios iniciales y entregando nuevos capítulos cada viernes. En México, la jugada fue similar pero con tiempos distintos: el estreno oficial ocurrió el 4 de septiembre de 2026 a través de ViX, permitiendo que los espectadores adelantaran la historia antes de que llegara el turno de la televisión abierta.

Fue hasta el 5 de octubre que Tierra de amor y coraje debutó en el canal Las Estrellas. La producción se ganó un lugar en uno de los horarios más codiciados de la televisión nacional, transmitiéndose a las 21:30 horas. Con este movimiento, la televisión abierta dejó de ser la ventana principal de lanzamiento para convertirse en una etapa más del recorrido de la historia.

Una historia de ranchos y rivalidades

La trama nos lleva hasta Arizona, Estados Unidos, donde la tensión se siente en el aire. Dos familias ganaderas, los Coraje y los Barrios, mantienen una rivalidad histórica que hace que la convivencia sea casi imposible. Los Coraje luchan por defender las tierras que han sido de su familia por generaciones, mientras que los Barrios tienen el control de uno de los ranchos más poderosos de la zona. Todo se pone peor por una disputa sobre el acceso al río, lo que termina sacando a la luz conflictos que van mucho más allá de los límites de sus propiedades.

En el centro de este caos está Juan Coraje, interpretado por Emmanuel Palomares, un joven decidido a proteger el rancho familiar. Sus hermanos también tienen peso en la historia: Jerónimo, interpretado por Brandon Peniche, tiene una visión distinta sobre cómo asegurar el futuro del negocio, mientras que Emilio Osorio da vida al hermano menor, Lalo.

El drama se intensifica con el regreso de Clara Barrios, personaje de Sofía Castro, quien vuelve a Arizona para meterse en los asuntos de su padre, Rogelio, interpretado por Sergio Goyri. Esta dinámica de amor y odio es la que sostiene el melodrama, rescatando la esencia de las historias clásicas.

Raíces brasileñas y paisajes desérticos

Lo curioso de Tierra de amor y coraje es que no es una idea totalmente nueva. El guion es una adaptación de Irmãos Coragem, una historia que salió originalmente en la televisión brasileña en 1970 y fue creada por Janete Clair. José Alberto Castro y Fernando Garcilita fueron los encargados de traer esa trama a la actualidad, trasladando los conflictos familiares a un entorno de vaqueros, caballos y extensiones de tierra.

Para que todo se viera real, el equipo se movió por locaciones en Phoenix, Tucson, Tubac y Sedona, aprovechando los paisajes desérticos y las montañas de Arizona. En la producción participó un equipo técnico mayoritariamente mexicano y un elenco que incluye a Mar Contreras, Dalilah Polanco, Moisés Arizmendi, Iván Arana y Arantza Ruiz. También aparecen Arturo Peniche y Natalia Esperón como los padres de los hermanos Coraje.

Para cerrar con broche de oro, la música juega un papel clave. Carin León es el encargado de interpretar Desde que te tengo, el tema romántico de la pareja protagonista. Actualmente, la historia sigue disponible en ViX México, ya sea con suscripción o mediante episodios gratuitos con anuncios, además de sus emisiones nocturnas en Las Estrellas.

Honestamente, que Televisa se atreva a mandar la tele abierta a segundo plano es un movimiento muy moderno. ¿Será que pronto todas las novelas nacen en el streaming o extrañaremos que todo el país vea el mismo capítulo al mismo tiempo?