Guillermo del Toro pide explicaciones a Cinépolis por el reestreno de El laberinto del fauno

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El reestreno de El laberinto del fauno por su 20 aniversario parecía la cita ideal para cualquier cinéfilo que quisiera revivir la obra de Guillermo del Toro en pantalla grande. La propuesta era tentadora: una restauración en 4K y una conversión a 3D supervisada personalmente por el cineasta. Sin embargo, algunos espectadores denunciaron problemas durante las funciones de Cinépolis.

El problema empezó cuando los asistentes notaron que faltaban elementos básicos para disfrutar la película y los promocionales que se habían anunciado. Algunos usuarios reportaron que no pudieron conseguir los lentes tridimensionales, mientras que otros se quejaron de que las postales conmemorativas, que debían entregarse por cada boleto hasta agotar existencias, simplemente no estaban disponibles.

El director toma la palabra

La indignación de los fans escaló rápidamente en redes sociales, donde muchos etiquetaron directamente a Guillermo del Toro para contarle sus malas experiencias. El director mexicano no ignoró los mensajes y pidió a Cinépolis que atendiera los reclamos de la gente.

El 19 de octubre, la cadena de cines respondió al cineasta asegurando que ya estaban trabajando en solucionar los problemas. El 21 de octubre, el director retomó el tema públicamente para preguntar qué había ocurrido con la atención a los reclamos y pidió que le indicaran en qué ciudades se habían presentado los problemas para investigarlos.

De la cuenta oficial al director general

Guillermo del Toro llevó el tema más lejos. En una publicación posterior, mencionó directamente a Alejandro Ramírez Magaña, el director general de Cinépolis. El objetivo era claro: llevar el reclamo más allá de la cuenta oficial de redes sociales de la empresa para obtener respuestas concretas sobre la falta de tarjetas conmemorativas y la disponibilidad de los lentes 3D.

Además de los artículos promocionales, surgió una controversia por el dinero. Algunos espectadores señalaron que hubo dificultades con el cobro de los accesorios. Un usuario compartió el desglose de su compra donde aparecía un cargo de cuatro pesos por la renta de los lentes, cuestionando que no se le informara claramente sobre este costo antes de entrar a la sala.

Un aniversario con sabor amargo

La película había regresado a los cines mexicanos el 15 de octubre de 2026 para celebrar sus dos décadas de existencia. Cinépolis había programado versiones en 2D 4K y la versión 3D supervisada por el director.

Hasta ahora, la única respuesta oficial de Cinépolis ha sido la del 19 de octubre, cuando dijeron que ya estaban en ello. No han emitido ninguna nueva postura sobre las denuncias posteriores ni han aclarado qué sucedió exactamente en las funciones señaladas.