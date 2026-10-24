Carmen Armendáriz ya tiene el cast de su nueva telenovela: así vienen los protagonistas

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Carmen Armendáriz ya reunió por primera vez al equipo que dará vida a su nueva apuesta dramática para TelevisaUnivisión. El proyecto, que llegará a las pantallas en 2027, comenzó con una primera lectura donde los protagonistas compartieron su emoción por integrarse a una historia que, aunque tiene elementos conocidos, llega con una adaptación totalmente nueva.

La productora es conocida por programas como Ventaneando y Hoy, además de haber producido telenovelas como La usurpadora (2019) y Yago (2016). Con este nuevo proyecto, mantiene su sello de buscar la excelencia en cada producción.

Los protagonistas y la trama

Juan Soler y Alejandra Barros serán los encargados de interpretar a los padres de Sebastián, personaje que estará en manos de Diego Klein. Por su parte, Mar Sordo dará vida a Renata, quien formará pareja con el personaje de Klein en este melodrama.

Sobre la historia, Diego Klein soltó una pista importante: mencionó que hay elementos que recuerdan a Romeo y Julieta. Se trata de una de esas tragedias clásicas de amor donde hay familias luchando por separar el amor. Klein confesó sentirse nervioso por el primer día de trabajo, con ganas de conocer a todos y chismear.

Mar Sordo, quien interpretará a Renata, se mostró muy entusiasmada con los guiones y el elenco. Comentó que los guiones y el elenco están espectaculares, que se emociona al leer algunas escenas y que ya quería trabajar desde hace mucho tiempo con Diego Klein.

Detalle del rodaje y el resto del elenco

La producción no se quedará encerrada en un solo lugar. Alejandra Barros mencionó que el equipo se irá de locación, como le gusta a Carmen Armendáriz, y que a los actores también les encanta estar de locación.

En cuanto a los tiempos, el rodaje tendrá una duración aproximada de siete meses. Diego Klein comentó que estiman terminar las grabaciones en mayo, y dijo que quiere ver esta entrevista dentro de siete meses, para ver qué dicen cuando ya terminen el proceso.

El cast no se queda solo en los protagonistas. Elizabeth Álvarez y Marcus Ornellas se suman a la historia para personificar a los padres de Mar. Además, el elenco se completa con una lista considerable de talentos: Anette Michel, Juan Carlos Barreto, Verónica Merchant, Andrés Baida, Mildred Feuchter, José Daniel Figueroa y Francisco Pizaña.

Juan Soler destacó que se siente muy arropado por la calidad de las actrices y actores que integran este grupo, resaltando la disciplina y la dedicación que siempre caracterizan los trabajos de Armendáriz.