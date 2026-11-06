Ya hay lineup del Vive Latino 2027: checa quiénes vienen y cuánto cuestan los boletos

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Ya es oficial el lineup para el Vive Latino 2027 y la verdad es que se ve que se va a poner buenísimo. El festival se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Entre los nombres más fuertes que destacan en el cartel están Placebo, Turnstile, Zurdok, Mike D 5D, Mötley Crüe, Kasabian, Latin Mafia, Jumbo, Los Tres, Ed Maverick, Residente y La Gusana Ciega.

Pero el festival no se queda ahí, ya que la lista se completa con 31 Minutos, Belafonte Sensacional, Ximena Sariñana, Cultura Profética, Bandalos Chinos, Los Vaguens, Epica, Inspector, Mi Banda El Mexicano, Barry B y Milo J. También se suman Carla Morrison, Tino El Pingüino, Liquits, Polymarchs, Ataque 77 y Laureano Brizuela, El Ángel del Rock.

Esta será la edición 27 de este evento que reúne a artistas de toda Latinoamérica y bandas internacionales. Si ya quieres asegurar tu lugar, anota la fecha: los boletos de la Fase I estarán en preventa el 11 de noviembre.

Sobre los precios, el Abono General de la Fase I cuesta 2,800 pesos. Para quienes buscan algo más exclusivo, el Banamex Platino está en 4,800 pesos (Fase Única), mientras que los Abonos Boxes Oro Sur y Norte cuestan 7,500 pesos y los Boxes Diamante Sur y Norte llegan a los 10,000 pesos, ambos en Fase Única.

Honestamente, tener a 31 Minutos y Mötley Crüe en el mismo lugar es un caos total que necesitamos en nuestras vidas. ¿Ya saben a quién van a ver primero o se van a pelear por el horario?