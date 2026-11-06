Lyn May debuta en el regional mexicano y el internet no perdona

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Lyn May decidió lanzarse al regional mexicano y eligió una pieza legendaria para su debut: La Malagueña. La canción se estrenó el jueves, pero la elección del tema resultó ser un arma de doble filo debido a la complejidad de los falsetes que caracterizan a esta obra de Pedro Galindo y Elpidio Ramírez Burgos.

La interpretación de la vedette no cayó nada bien entre la audiencia. En su perfil de Instagram, donde desde hace una semana se han publicado fragmentos de la canción, se armó la fiesta de las críticas y las burlas. El contraste fue evidente, considerando que la versión más famosa de este tema es la de Miguel Aceves Mejía, quien tiene el título de el Rey del Falsete.

La situación llegó a un nivel donde sus propios seguidores empezaron a postularla para el Grammy, aunque sea obvio que lo hacen con sarcasmo. Entre los comentarios hay frases como "Huele a Grammy" y "para su consideración, Grammy".

Aunque Lyn May ya tiene experiencia grabando música, incluyendo un EP de los años 70, esta vez quiso tomarse la propuesta más en serio. Lastimosamente para ella, el resultado fue que el público terminó riéndose de su intento por conquistar el género ranchero.

Sinceramente, intentar un falsete de La Malagueña es como lanzarse en bungee jumping sin liga: el riesgo de un desastre es altísimo y Lyn May terminó cayendo directo en el montón de los memes. ¿Será que mejor regresamos a las vedettes y dejamos la ranchera para los profesionales?