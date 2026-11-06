Samurái de ojos azules regresa a Netflix: ya hay fecha para la segunda temporada

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Anoten la fecha en el calendario porque Samurái de ojos azules regresa a Netflix el 19 de enero. Después de tres años de espera, la serie animada que se volvió un fenómeno en 2023 vuelve a la pantalla para intentar superar el éxito masivo de su primera tanda de episodios.

Esta vez la historia de Michael Green y Amber Noizumi se pone interesante porque sale de Japón. La trama, que originalmente nos llevó al periodo Edo, ahora se traslada a Europa para seguir las aventuras de Mizu. El maestro de la espada de ascendencia mestiza, que vive encubierto buscando venganza, seguirá entregando dosis fuertes de acción, sangre y ese aire místico que hace que la serie sea tan especial.

La verdad es que Netflix se la juega. No es fácil mantener el hype cuando pasa tanto tiempo entre temporadas y suele pasar que la audiencia se dispersa, pero esta producción tiene todo para volver a dominar el streaming por su narrativa y temática. Si la primera temporada nos dejó picadísimos, esta segunda tiene el reto de no bajar el nivel.

¿Será que Mizu encuentre lo que busca en Europa o se va a armar un caos peor que en Japón?