El setlist que Garbage traería al Zócalo de la CDMX

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Garbage llega a la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2026 para dar un concierto en el Zócalo. La banda, liderada por Shirley Manson, ofrecerá un recorrido que va de sus producciones más recientes a los grandes himnos del rock alternativo de los noventa.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó que el evento arranca a las 20:00 horas. Si quieres buen lugar, lo ideal es llegar temprano, pero ojo con el sol y la hidratación; es indispensable llevar agua y protector solar. Eso sí, nada de sombrillas, sillas, bancos ni alcohol, porque es un espacio público .

Sobre el repertorio, se espera que toquen aproximadamente 19 canciones. Basándonos en sus presentaciones más recientes de la gira internacional, el setlist probable incluye éxitos como I Think I'm Paranoid, No Horses y #1 Crush. También habrá sorpresas, como su versión de Lovesong, que originalmente es de The Cure.

Aquí tienes la lista de temas que podrían sonar:

There’s No Future in Optimism

Hold Empty

I Think I’m Paranoid

Stupid Girl

Right Between the Eyes

Vow

No Horses

It’s All Over but the Crying

Have We Met (The Void)

#1 Crush

Chinese Fire Horse

Lovesong (The Cure)

Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Push It

The Day That I Met God

Special

Only

Happy When It Rains

¿Cuál de todas estas es la que más urge cantar a grito herido?